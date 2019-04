Taubaté bate Cruzeiro e fica com vantagem na Superliga Masculina de Vôlei

O EMS/Taubaté Funvic venceu ontem, fora de casa, o Sada Cruzeiro, por 3 sets a 1, com parciais de 28/30, 19/25, 25/21 e 24/26. A partida foi a primeira da séria melhor de cinco, válida pelas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei.

O jogo foi marcado por muito volume de jogo e saques forçados. A vitória do time paulista foi um grande passo rumo à final da competição. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (9), às 21h30, dessa vez na casa do Taubaté, no Ginásio Abaeté.

Lucarelli, eleito o melhor atleta da noite, anotou 21 pontos. Segundo ele, um dos pontos altos do time foi a pressão no saque. “Jogos de semifinal são como um jogo de xadrez. O que você puder neutralizar das qualidades do adversário, melhor. Em alguns momentos conseguimos fazer isso, a nossa pressão no saque sobre eles também ajudou a tirar o passe da mão do levantador deles”, declarou o atleta.

Para a equipe mineira vencer o próximo jogo é de extrema importância. Para o central do Cruzeiro, Isac, a próxima partida será como uma final de campeonato. “Tivemos bons momentos na partida, estivemos na frente e por alguns erros deixamos escapar. Vamos trabalhar isso para o próximo jogo. Agora é manter o foco, pois temos todas as condições para fazer o resultado lá. O que nos interessa é o próximo jogo, que para nós será como uma final”, disse Isac.