Lucarelli elogia Cruzeiro e revela atenção do Taubaté nos últimos sets: “Mais consciente”

Nesta terça-feira (09) ocorreu o segundo jogo válido pela semifinal da Superliga Masculina entre Sada Cruzeiro e EMS Taubaté Funvic, no ginásio do Abaeté. Os paulistas levaram a melhor fechando o jogo em 3 a 2 (25x25,19/25,16x25,29x27 e 15x12).

Em um jogo nervoso, ambos os times apresentaram boa distribuição de bolas e um sistema ofensivo muito forte, aumentando a possibilidade de pontos mas também ocasionando muitos erros. A partida teve um total muito alto de saques errados.

Como solução para o saque forçado, do lado paulista, o técnico Renan Dal Zotto optou por improvisar formando o time com um ponteiro passador no lugar do oposto titular, Leandro Vissotto, visando fortalecer a linha de passe e inibindo o forte saque mineiro. Enquanto na quadra mineira saía o ponteiro de força, Rodriguinho, para a entrada do ponteiro de composição, Felipe, logo no início do primeiro set.

Em um duelo de alto nível marcado por jogadas primorosas, o mais importante foi o detalhe nos momentos decisivos. Com uma diferença de apenas dois pontos, o time paulista soube encontrar soluções mais eficazes ao decorrer do jogo com mudanças táticas e capricho nos fundamentos.

O ponteiro Lucarelli, assim como no primeiro jogo, foi eleito o melhor jogador da partida pela votação do Troféu Viva Vôlei Cimed. Disse que o jogo foi tenso pelas oscilações em alguns sets, mas que no quarto e no quinto set recuperaram na parte defensiva e com equilíbrio no saque. Afirmou que a equipe inteira merecia o troféu por todos terem colaborado com a vitória do time e que saía muito feliz com o resultado.

"A equipe do Sada Cruzeiro é muito qualificada. Eles começaram a imprimir um ritmo de saque muito intenso e a gente sofreu bastante com isso. Eles começaram a rodar bolas altas, a gente começou a sacar pior... Então acho que no quarto e no quinto set a gente começou a sacar mais consciente, e começamos a bloquear melhor.”

O próximo confronto será no próximo sábado (13), às 21:30, com mando do Cruzeiro, no ginásio do Riacho.