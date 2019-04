Alan brilha, Sesi-SP vence Taubaté e abre vantagem na final da Superliga Masculina

O Sesi-SP deu um importante passo em busca do título da Superliga Masculina. A equipe recebeu o EMS Taubaté/Funvic na noite desta terça-feira (23), na Vila Leopoldina, e venceu por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 25/22). O oposto Alan foi o melhor do duelo e levou o troféu VivaVôlei.

Agora as equipes já miram a segunda partida da série melhor de cinco. No próximo sábado (27), o Taubaté recebe o Sesi no ginásio do Abaeté, às 21h30.

Como foi o jogo

O primeiro jogo da decisão da Superliga começou com as equipes trocando pontos: 7 a 7. O Sesi-SP aproveitou as falhas adversárias para abrir no marcador: 12 a 9. Mantendo a boa virada de bola, os donos da casa mantinham a dianteira na reta final da parcial: 21 a 19, no ataque de Lucas Loh. No toque de Abuba na rede, os mandantes garantiram a vitória no set: 25 a 22.

A segunda etapa iniciou como a anterior, bom muito equilibro entre os times: 10 a 10. O levantador Rapha errou no levantamento e o Sesi conseguiu a primeira vantagem de um dos times: 17 a 15. Com dificuldade de parar os ataques dos rivais, o Taubaté viu o time da casa fechar mais um set: 25 a 22, na pancada de Franco.

Embalada, a equipe de Rubinho voltou para a terceira parcial sacando forte e desestabilizando a linha de passe dos visitantes: 5 a 3. Entretanto, o Taubaté reagiu e passou a comandar o placar: 11 a 7, no ace de Lucão. O Sesi-SP parou o jogo para reorganizar o time e a tempo técnico deu resultado. Com a linha de passe mais equilibrada, Willian conseguia colocar seus atacantes na partida e voltou a ficar à frente no marcador:18 a 17. Superior durante todo o confronto, o Sesi confirmou o triunfo na abertura da série final: 25 a 22, no ponto de Alan.