Taubaté domina, derrota Sesi-SP e adia decisão da Superliga Mascuilina

Impecável! Essa é a palavra que defini a vitória do Taubaté em cima do Sesi-SP, por 3 sets a 0 (25/23, 25/2 e 25/20 ), no no ginásio Abaeté. Contanto com o apoio da sua torcida, o time do Vale do Paraíba leva a decisão da Superliga Masculina para o terceiro jogo.

Nesta noite deste sábado (27), Conte foi um dos destaques em quadra, e recebeu premiado com o Troféu VivaVôlei.

O próximo confronto será na terça-feira (30), na Arena Suzano às 21h30 (de Brasília).

Como foi ?

O início foi disputado, com o marcador se alternando. O Taubaté contou com erro de Éder e abriu dois pontos (13/11). No entanto, Alan empatou: 13/13. Com ace de Otávio, os donos da casa fizeram 20/16. O Sesi conseguiu reagir e diminuiu a diferença 23/22. Após erro de ataque, os taubateanos fechou o set em 25/23.

Diferentemente na etapa anterior, o time vermelho entrou ligado. Lucarelli tocou na rede e a arbitragem assinalou ponto do visitante: 5/11. Em rally emocionante, Conte definiu e colocou o Taubaté no jogo: 10/11. O levantador Uriarte parou Lipe e deixou a equipe do Vale do Paraíba com 22/20. No final, Lucarelli explorou o bloqueio: 25/22.

O Taubaté foi superior no último set, enquanto Sesi encontrou dificuldades com passe quebrado. O oposto Abouba pontuou duas vezes seguidas e fez 9/6. Na pipe, Conte ampliou a vantagem do mandante para 15/11. Lucarelli soltou uma pancada no saque e a equipe da Vila Leopoldina não conseguiu segurar: 18/13. Sem demora, Lucão fechou a porta para Gustavão: 24/19. Abouba colocou no chão e fechou a partida em 25/20.