Brasil domina China e estreia com vitória na Liga das Nações 

O Brasil largou com o pé direito na Liga das Nações! Jogando no ginásio Nilson Nelson, a equipe verde e amarela mostrou sua força e venceu a China por 3 sets a 0 (25/15, 25/21 e 25/21), na noite desta terça-feira (21).

Com diversas caras novas, o técnico Zé Roberto Guimarães apostou no entrosamento da equipe campeã da última Superliga e começou o duelo com quatro atletas do Itambé/Minas (Macris, Léia, Mara e Gabi). Bola de segurança no confronto, a oposta Paula Borgo chamou a responsabilidade e foi a principal atleta da Seleção Brasileira no jogo.

O time canarinho volta a jogar na quarta-feira (22), desta vez contra a República Dominicana, às 20h, no Nilson Nelson.

Como foi o jogo

Sem sentir a estreia na competição, o Brasil começou superior às adversárias e largou na frente: 8 a 4, na largada de Gabi. Com bloqueio encaixado, as brasileiras ampliavam a vantagem: 14 a 7, quando Mara ganhou a disputa na rede. Sem dificuldades, a Seleção Brasileira fechou a parcial no ataque da central Mara: 25 a 15.

O começo do segundo set teve um roteiro diferente. As chinesas começaram forte no ataque e abriram vantagem: 5 a 1, na pipe de Liu. Entretanto, o Brasil não demorou a reagir e deixou tudo igual: 7 a 7, no erro de levantamento de Yang. Trocando pontos, os times seguiam empatados na metade da etapa: 13 a 13. Com Paula Borgo inspirada, as comandadas aproveitaram pra abrir dois pontos no marcador: 18 a 16. Impondo o ritmo de jogo na reta final, a equipe canarinho garantiu mais uma parcial em mais um ponto da oposta Paula: 25 a 21.

O início da terceira etapa foi marcado pelo equilíbrio: 5 a 5. Porém, a Seleção não demorou a assumir o comando do jogo e construiu sua vantagem: 10 a 6, no ataque de Gabi. Aproveitando a fragilidade das chinesas, que não estão com a equipe principal, as brasileiras iam encaminhando a vitória: 16 a 10. Na pancada de Gabi na paralela, o Brasil fez 25 a 21 e garantiu o triunfo na estreia da Liga das Nações.