Brasil atropela Rússia e encerra primeira semana da Liga das Nações

Com direito a festa da torcida, o Brasil esqueceu o tropeço diante da República Dominicana e bateu a Rússia nesta quinta-feira (23), por 3 sets a 0 (25/15, 25/17 e 25/14), no ginásio Nilson Nelson, pelo encerramento da Liga das Nações, em Brasília.

A seleção feminina contou com três peças importantes: Paula Borgo, Gabi e Mara. A oposta foi a maior pontuadora da partida, com 17 pontos. Já a ponteira e central fizeram nove.

O jogo

O time da casa abusou do bloqueio e contou com o erro das adversárias para abrir 10/4. A Rússia conseguiu diminuir a diferença, quando Kurilo fechou a porta de Paula Borgo. Com boa defesa de Macrís, a bola voltou na quadra das visitantes, no qual, nenhuma conseguiu salvar (18/13). No final, Amanda impediu o ataque de Efimova e garantiu o set brasileiro: 25/15.

A Rússia resolveu acordar e o duelo foi disputado ponto a ponto no início da segunda etapa. Mais o lado verde e amarelo tinha Macrís, que levantou com uma das mãos para Paula. A jogadora não desperdiçou e fez 12/11. Acionada pelo meio, Mara abriu três pontos de vantagem (18/15). Em bloqueio duplo, o Brasil encerrou em 25/17.

A seleção brasileira não tomou conhecimento e com Mara carimbando o outro lado da quadra, fez 5/1. Em ótima defesa de Léia, Gabi aproveitou o contra-ataque para aumentar a diferença: 12/5. Do outro lado, as russas não tiveram reação. Sendo assim, as comandadas de Zé Roberto não tiveram dificuldades. Com dois pontos seguidos, Tainara terminou a brincadeira. 25/14.

Situação na Liga das Nações

O Brasil encerrou a primeira semana do torneio com duas vitórias e uma derrota. Agora, a seleção irá para a Holanda, onde encara a mesma, além de Polônia e a Bulgária.