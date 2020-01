Sada Cruzeiro vence Ribeirão Preto e dispara na liderança da Superliga

Neste sábado (11), o Sada Cruzeiro recebeu o Pacaembu Ribeirão Preto no Ginásio do Riacho, em Contagem, e por 3 sets a 0 (25/20, 25/21, e 25/22) engataram mais uma vitória na Superliga 2019/2020. Destaque do jogo, Otávio saiu do banco de reservas e garantiu a alta performance da Raposa, com 100% de eficiência nas ações ofensivas, levando o Troféu VivaVôlei.

Líder do campeonato, o Cruzeiro retornou da pausa de fim de ano sem dificuldades. Com o triunfo, os mineiros chegaram aos 33 pontos e mantiveram a vantagem sobre o Vôlei Taubaté, que soma 29.

Foto: Agência Ii/ Sada Cruzeiro

Acionado ao segundo set, Otávio se destacou pelo alto índice de acerto nos ataques cruzeirenses, sem nenhum erro nas ações. O time de Marcelo Mendez também teve Facundo Conte e Cledenilson como destaque no duelo.

Em análise, Otávio ressalta a superação da equipe para o resultado positivo em casa.

“Eu estava no banco, mas atento a tudo que acontecia e entrei para ajudar um pouquinho, fico feliz por isso. Estamos nos preparando, treinando para suportar a grande carga de jogos. Teve um pouquinho de desatenção hoje, mas conseguimos colocar a cabeça no lugar e, mesmo errando mais do que devia, chegamos à vitória", comentou ao site oficial do clube.

Sequência

O Cruzeiro vira a chave e terá duelo contra o Vôlei Itapetininga, na quarta-feira (15), pela Copa do Brasil. A partida também será realizada no Ginásio do Riacho, em Contagem/MG. Pela Superliga, os líderes enfrentarão o América/MG em um clássico local, no domingo (19), em Montes Claros.

Sem conseguir a classificação para a Copa Brasil, o Ribeirão Preto só volta às quadras no dia 18, quando recebe o Sesi-SP no Cava do Bosque.