Em confronto direto, São Paulo Barueri vence Curitiba Vôlei pela Superliga Feminina

O São Paulo Barueri, do técnico José Roberto Guimarães, recebeu o Curitiba Vôlei nesta terça-feira (14), e venceu por 3 sets a 1 (25/19, 20/25, 25/22 e 25/15), em jogo válido pela 11ª da Superliga Feminina.

Lideradas pela levantadora Juma, melhor jogadora da partida, o São Paulo Barueri controlou a partida e confirmou a vaga para a disputa da Copa Brasil, que é disputado entre as oito melhores equipes do 1º turno. Tainara foi a maior pontuadora do confronto, com 16 pontos totais para as paulistas.

Com o resultado, o São Paulo Barueri fica na 7ª colocação, com 15 pontos. Já o Curitiba Vôlei estaciona na 9ª posição e mantém os 11 pontos na tabela, quatro atrás do Pinheiros, o último na zona de classificação para os playoffs. A partida realizada no Ginásio José Correia, em São Paulo, encerra o 1° turno da competição.

Na próxima rodada, as curitibanas viajarão ao Rio de Janeiro, para jogarem contra o Sesc Rio, atual líder, no Tijuca Tênis Clube (17/01), às 19h30. O São Paulo também jogará contra cariocas, mas enfrenta o Fluminense (18/01), às 19h, no Hebraica Rio, em Laranjeiras. Ambas as partidas abrirão o returno da competição.