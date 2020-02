Praia Clube domina São Paulo/Barueri,  e se mantém líder da Superliga

Pela segunda rodada da Superliga feminina, o Praia Clube confirmou seu favoritismo em casa diante do São Paulo/Barueri, e com destaque para a levantadora Claudinha, vencedora do troféu VivaVôlei na partida, as mineiras venceram por 3 sets a 0, com as parciais de 25/9, 25/14 e 25/13.

Desfalcado do treinador José Roberto Guimarães, o Barueri viajou à Uberlândia para enfrentar as líderes da competição. O baixo desempenho da equipe paulista refletiu nas estatísticas, quando Lorenne foi a melhor pontuadora, com apenas 5 somados.

Do outro lado, as donas da casa tiveram noite inspirada da dominicana Brayelin Martinez, que marcou 17 pontos, Fernanda Garay, com 15, além da levantadora Claudinha, responsável pela armação dos melhores ataques do Praia Clube.

O resultado garante o Praia Clube na liderança da Superliga com 45 pontos, dois a mais que o Sesc Rio, atual vice-líder, que também venceu na rodada, o clássico diante do Osasco. O Minas também fecha o pódio, na terceira colocação com também 43 pontos, depois de vencer o Fluminense na rodada.

Na próxima rodada, o Praia Clube fará o jogo mais badalado do dia, diante do Sesc Rio na sexta-feira (14), no Rio de Janeiro, às 20h30. Já o São Paulo/Barueri, atual sexto colocado, seguirá no estado para enfrentar o Itambé/Minas, às 20h do dia 14 também.