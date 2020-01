Sesc-RJ vence Pinheiros e avança para semifinal da Copa Brasil

No Tijuca Tênis Clube, o Sesc-RJ recebeu o Pinheiros na noite desta terça-feira (21), e depois de 5 sets, as cariocas comandadas por Bernardinho garantiram presença nas quartas de final por meio da vitória por 3 sets a 2 (25/19, 23/25, 25/19, 22/25 e 15/13).

Em grande fase na Superliga, o Sesc-RJ iniciou o confronto em vantagem, quando venceram as paulistas por 25 a 19 na primeira parcial. Lideradas por Tandara, as cariocas embalaram diante dos torcedores e viu a oposta da equipe ser a principal arma ofensiva de Bernardinho.

O equilíbrio novamente foi a característica do jogo entre cariocas e paulistas. Com Karine se destacando, o Pinheiros conseguiu se realocar na partida, e depois da pausa no segundo set, a jogadora de maior importância para as visitantes anotou pontos primordiais na reta final, quando o Pinheiros fechou a parcial em vantagem por 25 a 23.

Reta final

Com Juciely e Milka liderando os ataques do Sesc, a equipe de Bernardinho fez o set mais tranquilo do confronto, após a instabilidade de um recomeço marcado por falhas. Comprometido na parcial, o Pinheiros, que só esteve atrás do placar, estacionou em 19 pontos, enquanto o Rio fechava mais uma parcial por 25 a 19.

Apesar de ter a ponteira Drussyla em quadra, o Sesc que estava animado e parecia pronto para encerrar o confronto, viu o Pinheiros ressurgir e colocar mais fogo na partida. Próximo da eliminação, em caso de derrota no quarto set, as paulistas tiveram Liara como ponto forte e mesmo perdendo por 22 a 21, conseguiram uma virada sensacional na Tijuca, e levaram a decisão para o tie-break após a vitória por 25 a 22.

No set final, o Sesc largou em boa vantagem, com Juciely e Tandara garantindo pontos importantes. Mesmo com a parcial de 12 a 6 tendo feito a equipe carioca relaxar, as visitantes encerraram sua participação com uma derrota por 3 a 2, tendo o tie-break finalizado com a parcial de 15 a 12.

Semifinal

A Copa Brasil já tem suas quatro equipes semifinalistas. O Minas, primeiro classificado, se junta ao Praia Clube, Sesi Bauru, e agora o Sesc Rio.