Sem muitas complicações, SESC Rio vence Valinhos fora de casa

Neste sábado (29), o SESC-RJ superou o Valinhos por 3 sets a 1 (25/14, 23/25, 25/18 e 25/19). A partida realizada no CT do Valinhos, em Valinhos (SP), foi válida pela nona rodada do returno da Superliga.

Mesmo perdendo, a maior pontuadora da partida foi a Maira Basso, do Valinhos, com 18 pontos marcados. Já a melhor jogadora do jogo foi a Amanda. Ela recebeu o troféu Viva Vôlei e anotou 14 pontos.

O SESC-RJ segue na terceira colocação com 48 pontos, liderado pelo Praia Clube-MG com 53 pontos, e o Valinhos continua na penúltima posição com 12 pontos.

“A Superliga é extremante equilibrada. Sabíamos que seria difícil. O jogo foi na casa do Valinhos que vem fazendo bons jogos na competição. Conseguimos sair com a vitória e soubemos sair de uma situação difícil depois do segundo set para vencer a partida nas parciais seguintes. Esse jogo foi uma retomada na Superliga e esses três pontos foram importantes para a sequência da competição", disse Amanda.

Ambas as equipes entrarão em quadra na próxima terça-feira (03), a equipe carioca enfrenta o São Caetano-SP, às 19h30 (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube. Já o Valinhos enfrenta o SESI, às 19h30 (de Brasília), no ginásio Satílio de Lima.