Bruninho encontra Papa Francisco no Vaticano

Na manhã desta quarta-feira (20), o levantador Bruninho foi ao Vaticano e conheceu pessoalmente o Papa Francisco. O encontro foi marcado pela entrega de uma camiseta do Modena e do livro "Da escuridão ao ouro" do jogador a Vossa Santidade.

Bruninho foi recebido no Vaticano junto a Paolo Maini, assessor de imprensa do Modena, e Davide Romani, jornalista da Gazeta esportiva italiana.

No encontro, Bruninho se dirigiu ao Papa Francisco, que o agradeceu pela visita:

"Eu comprei algo pra você e queria te entregar pessoalmente, é uma grande honra Vossa Santidade". Então pegou o livro "Da escuridão ao ouro" e o entregou nas mãos de Francisco. "Isso é parte da minha história, contém a descrição da minha vida e uma pequena mensagem". Animado, Francisco disse que com certeza iria ler.

Em seguida, Bruno entregou sua camiseta número 1 do Modena com o nome "Francisco". Sorrindo, Papa Francisco, que é um grande fã de esportes, agradeceu o presente .

Depois, Bruno foi recebido pelo Cardenal José Tolentino de Mendonça, Ministro do Esporte, Cultura e Educação, que lhe entregou a camiseta da "Atlética Vaticana", um clube da Itália que sempre apoia as atividades do Vaticano.

Vossa Santidade não escondeu a felicidade em encontrar Bruninho: