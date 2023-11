NFL terá três jogos no dia de Ações de Graças; confira programação e transmissões da semana 12

A semana 12 da NFL começará nesta quinta-feira (23), sendo especial devido à comemoração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Neste ano, três confrontos serão decisivos para a sequência da competição.

Nesta quinta-feira (23), os Estados Unidos celebram o Dia de Ação de Graças. Como é habitual, a NFL sempre programou jogos para essa data. No entanto, neste ano, a liga organizou três duelos.

Na NFC Norte, o Detroit Lions enfrentará o Green Bay Packers. A equipe de Detroit lidera a divisão com um histórico de 8 vitórias e 2 derrotas. Por outro lado, os Packers ocupam a terceira posição, com um histórico de 4-6. O confronto está marcado para às 14h30 (horário de Brasília).

Dando sequência, o Dallas Cowboys receberá o Washington Commanders às 18h30 (horário de Brasília). Na divisão NFC Leste, os Cowboys têm uma campanha melhor, com 7 vitórias e 3 derrotas. Por outro lado, os Commanders têm um histórico de 4-7.

Encerrando a programação do Dia de Ação de Graças, o Seattle Seahawks, com uma campanha de 6-4 , enfrenta o San Francisco 49ers, líder da divisão NFC Oeste, com um histórico de 7 vitórias e 3 derrotas.

Confira a programação e as transmissões:

Quinta-feira (23)

14h30 – Green Bay Packers vs Detroit Lions – ESPN 2 e Star+

18h30 – Washington Commanders vs Dallas Cowboys – ESPN 2 e Star+

22h20 – San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks – ESPN 2 e Star+

Sexta-feira (24)

17h00 – Miami Dolphins vs New York Jets – ESPN 2 e Star+

Domingo (26)

15h00 – Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals – ESPN 2 e Star+

15h00 – Jacksonville Jaguars vs Houston Texans – ESPN 3

18h25 – Buffalo Bills vs Philadelphia Eagles – ESPN 2 e Star+

18h25 – Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders – ESPN 4

22h20 – Baltimore Ravens vs Los Angeles Chargers – ESPN 2 e Star+

Segunda-feira (27)

22h15 – Chicago Bears vs Minnesota Vikings – ESPN 2 e Star+.