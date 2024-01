Top 10 Paulista: o melhor do vôlei de praia de São Paulo em ação no fim de semana

A melhor entre as melhores duplas masculinas do vôlei de praia paulista será conhecida neste fim de semana. O Top 10 Paulista ocorre na Praia da Enseada, em Guarujá, neste fim de semana, reunindo as dez primeiras duplas do ranking estadual após as quatro etapas da temporada 2023. O torneio será uma das atrações da Arena de Verão e a expectativa é de jogos bastante equilibrados e de alto nível. A programação começará a partir das 9h nos dois dias.

A disputa feminina será na semana que vem, nos dias 20 e 21, nas quadras montadas no Parque Praia do Sol, na Avenida Atlântica, altura do 3300, no Jardim Três Marias, em São Paulo, região da Guarapiranga, na Zona Sul.

As duplas participantes por ordem de ranking são as seguintes: 1. Bonilha/Justo, 2. Misael/Isac, 3. Tiago Castilhos/Marcos Cabral, 4. Luccas Lima/Leo Veronezi, 5. Kirsthenn/Toro, 6. Arthur/Murilo, 7. Eduardo Borges/Luiz Arthur, 8. Robert/Bruno, 9. Cezar/Matheus e 10. Hugo/Zaghi.

O sistema de disputa prevê dois grupo de cinco dupla, com turno único dentro de cada grupo. A primeira de cada grupo passará direto para as semifinais, enquanto as classificadas em segundo e terceiro disputarão as quartas de final. Os vencedores se juntam às melhores campanhas nas semifinais, com os ganhadores fazendo a grande final, enquanto os perdedores disputarão o terceiro lugar.

Os grupos ficaram assim: Grupo A – Bonilha/Justo, Luccas Lima/Leo Veronezi, Kirsthenn/Toro, Robert/Bruno e Cezar/Matheus; Grupo B – Misael/Isac, Tiago Castilhos/Marcos CabralArthur/Murilo, Eduardo Borges/Luiz Arthur e Hugo/Zaghi.

O Top Paulista premirá as quatro melhores equipes. A dupla campeã receberá R$ 3.000,00; a vice, R$ 2.000,00, a terceira, R$ 1.500,00, e a quarta, R$ 1.000,00.

Open

Simultaneamente ao Top 10 Paulista acontecerá o Open Paulista, um torneio aberto aos praticantes do esporte mas não federados. Serão oito duplas, em duas chaves de quatro, com o mesmo sistema de disputa do Top.

Os grupos são os seguintes: Grupo A – Samuel/Lucas, Thiago Gean/Cauã, Guilherme/Alan e Wesley/Fabricio; Grupo B – Matheus/Thiago, Gustavo/Ïtalo, Luis Gustavo/Bruno e Vinicius/João Pedro.

As quatro melhores duplas de cada gênero receberão premiação em dinheiro, assim dividida: 1º – R$ 1.250,00; 2º – R$ 1.000,00; 3º – R$ 750,00; e 4º – R$ 500,00.

O Top 10 paulista e o Open de Vôlei de Praia têm organização e promoção da Federação Paulista de Volleyball.