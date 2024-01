Open Paulista de Vôlei de Praia prorroga inscrições até dia 9

A Federação Paulista de Volleyball (FPV) prorrogou o prazo para inscrição no Open Paulista de Vôlei de Praia 2024, competição que ocorrerá simultaneamente ao Top 10 Paulista e será aberta a todos os praticantes de voleibol mas não federados. Agora, as dupla interessadas têm até o dia 9 de janeiro (até às 16h) para confirmar presença.

O torneio masculino está programado para os dias 13 e 14 de janeiro, na bela Praia da Enseada, em Guarujá. Já o feminino será nos dias 20 e 21 de janeiro, nas quadras montadas na Guarapiranga, na capital paulista.

O Open Paulista será composto por até 24 duplas em cada gênero, obedecendo a ordem de inscrição, com taxa de R$ 200,0 por dupla. Os interessados deverão se inscrever pelo site www.fpv.com.br. O objetivo é incentivar ainda mais a prática de vôlei de praia no estado de São Paulo, fortalecendo ainda mais a modalidade.

Se forem confirmadas 16 duplas, o sistema terá quatro grupos, com turno único no grupo e classificando os dois melhores, com partidas em melhor de três sets de 21 pontos. Se o total for 24 times, os jogos serão em 1 set de 21 pontos, classificando dois de cada chave. Os uniformes serão fornecidos pela organização.

As quatro melhores duplas de cada gênero receberão premiação em dinheiro, assim dividida: 1º – R$ 1.250,00; 2º – R$ 1.000,00; 3º – R$ 750,00; e 4º – R$ 500,00.

O Top 10 paulista e o Open de Vôlei de Praia têm organização e promoção da Federação Paulista de Volleyball.