Com tranquilidade, Ágatha e Duda vencem Ana Patrícia e Rebecca no 'Gigantes da Praia'

No papel, era apenas uma preliminar. Dentro de quadra, foi uma belíssima atuação para o público presente no Centro Olímpico de Tênis, neste domingo (5). No evento 'Gigantes da Praia', a dupla Ágatha e Duda venceu Ana Patrícia e Rebecca por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/19 em 37 minutos de partida.

Figura principal do evento, Ágatha carrega o peso de ser medalha de prata na Rio-2016. Estreou sua dupla com Duda, campeã mundial na categoria sub-19, sub-21 e atual campeã olímpica da juventude. Do outro lado, Ana Patrícia gabarita-se como a atleta mais alta do circuito nacional, enquanto Rebecca é campeã mundial da categoria sub-23.

A sequência do evento acontece às 10h, quando a dupla campeã olímpica Alison e Bruno Schmidt enfrentam os norte-americanos Dalhausser e Lucena, reeditando a partida das quartas de final dos Jogos Rio-2016 e reescrevendo a maior rivalidade do vôlei atual em areias cariocas.

Gigantes da Praia

O Gigantes da Praia é um evento amistoso que acontece no Centro Olímpico de Tênis (COT), dentro do Parque Olímpico, em ação inédita do vôlei de praia brasileiro. Os ingressos custaram R$ 40 (cadeira) e R$ 200 (área VIP).

A estrutura e o planejamento do 'Gigantes da Praia' são consideradas como diferencias para a organização. Toda operação que colocará areia na quadra de tênis será realizada sem dano ao local. Uma lona impermeável será responsável por proteger o piso, que receberá 210 toneladas de areia.