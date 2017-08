MVP do Sul-Americano, Tandara exalta título e vaga no Mundial: "Conquistamos nosso objetivo"

(Foto: Nelson Rios via CSV)

Na noite do último sábado (19), a Seleção Brasileira de Vôlei conquistou mais um título para sua vasta coleção. Na Colômbia, as comandadas de Zé Roberto enfrentaram as donas da casa, em partida válida pela última rodada do Sul-Americano. Após um início complicado, as meninas do Brasil se recuperaram e venceram por 3 sets a 0, parciais 25/23, 25/19 e 25/17.

Este foi o 20º título Sul-Americano na história da Seleção Brasileira, o 12º consecutivo. Além do troféu, a equipe de Zé Roberto garantiu vaga no Campeonato Mundial de 2018, que será realizado no Japão. Para Tandara, eleita a melhor jogadora do torneio, este era o principal objetivo.

"Esse título sul-americano foi muito importante para o nosso grupo. Soubemos sair de várias situações adversas nessa temporada e a equipe vem crescendo a cada dia. Hoje tivemos algumas dificuldades contra a Colômbia que fez uma boa competição, mas conquistamos o título e a vaga para o Mundial que era nosso objetivo. Agora é treinar ainda mais para as Copa dos Campeões", afirmou a oposta.

A Copa dos Campeões é a próxima competição no calendário brasileiro. Realizada de quatro em quatro anos, sempre no ano seguinte aos Jogos Olímpicos, a edição de 2017 será no mês de setembro, no Japão. Participam: Japão (sede), Rússia, Estados Unidos, China, Coréia do Sul e Brasil.

Zé Roberto Guimarães acredita que, com a vaga no Mundial assegurada, a Seleção Brasileira terá mais tranquilidade para trabalhar nas próximas semanas. O Brasil estreia na Copa dos Campeões no dia 5 de setembro, contra a Rússia.

"Essa foi nossa competição mais importante no ano, pois valia vaga no Mundial. O time reagiu muito bem e elas vieram para Colômbia e jogaram com muita seriedade. A atitude dessa equipe foi muito boa. Agora já classificados podemos pensar na Copa dos Campeões", concluiu.