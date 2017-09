Em busca do penta, Seleção Masculina encara França na estreia da Copa dos Campeões de vôlei

Foto: Divulgação/ FIVB

Encerrando a temporada 2017, a Seleção Masculina estreia na Copa dos Campeões, na madrugada desta terça-feira (12), em Nagoya, no Japão. O primeiro desafio será diante da França, algoz do time brasileiro na última edição da Liga Mundial, disputada no Brasil. O canal da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) transmitirá o duelo ao vivo no YouTube.

A Copa dos Campões acontece sempre um ano após aos Jogos Olímpicos, desde 1993. O Brasil é o atual tricampeão e maior vencedor do torneio, tendo conquistado a medalha de ouro em quatro oportunidades: 1997, 2005, 2009 e 2013.

A edição deste ano será disputada nas cidades de Nagoya e Osaka, no Japão. Além do time verde amarelo e dos franceses, os Estados Unidos, Irã, Itália e Japão estão na disputa pelo título. Os participantes foram definidos de acordo com o ranking de seus respectivos continentes, com as exceções do Japão, país-sede e Itália, convidada pela FIVB.

O regulamento da competição é o mesmo utilizado na edição feminina do torneio. As seleções se enfrentam em um grupo único, no sistema de pontos corridos, onde a equipe que somar mais pontos ao final dos cinco jogos será declarada campeã.

Técnico da Seleção Brasileira, Renan Dal Zotto comentou sobre a França, adversária da estreia, e projetou como será o encontro com os demais participantes da competição internacional. As seis seleções que buscam o título estão entre as dez melhores do mundo.

“A final da Liga Mundial foi uma demonstração do alto nível técnico encontrado em toda a competição. A seleção da França mereceu a vitória depois de um grande jogo, mas amanhã é um novo confronto. Nós do esporte sabemos que cada partida é uma história diferente. Tenho certeza que aqui cada duelo desses vai ser muito bom para a competição, não só contra a França.

São seis grandes seleções e cada dia aqui vai ser um desafio muito grande, independentemente de qual será o nosso adversário. São todas de primeiro nível e dignas de chegar bem na reta final. É uma competição como se todo jogo fosse uma grande final”, avaliou Renan.

Grupo brasileiro para a Copa dos Campeões

(Foto: Clarissa Laurence/CBV)

Levantadores: Bruninho e Raphael

Opostos: Wallace e Renan

Centrais: Lucão, Maurício Souza, Isac e Otávio

Ponteiros: Lucarelli, Maurício Borges, Douglas e Rodriguinho

Líberos: Tiago Brendle e Thales.

Tabela do Brasil na competição

Dia 12.09 (terça-feira) – França x Brasil, às 0h40

Dia 13.09 (quarta-feira) – Brasil x Itália, às 0h40

Dia 15.09 (sexta-feira) – Irã x Brasil, às 0h40

Dia 16.09 (sábado) – Estados Unidos x Brasil, às 0h40

Dia 17.09 (domingo) – Brasil x Japão, às 6h15