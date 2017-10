Oposta Natiele destaca união e força coletiva do Sesc-RJ na virada sobre o Hinode Barueri

(Foto: Jarbas Oliveira/MPIX/CBV)

Após uma estreia tranquila, com vitória fácil sobre o Sesi-SP, o atual hexacampeão da Superliga teve um grande desafio pela frente na segunda rodada da competição.

Na noite da última sexta-feira (20), o Sesc-RJ esteve na iminência de sofrer seu primeiro revés no campeonato nacional, mas com muita raça conseguiu buscar e rever uma desvantagem de 2 sets a 0, virando e vencendo a partida contra a forte equipe do Hinode Barueri.

Em uma partida cansativa de cinco sets e de muitas alternâncias no placar, o banco de reservas foi fundamental em diversos momentos. Veio do banco, inclusive, uma solução para Bernardinho após um início de jornada pouco inspirado de Monique. Natiele, oposta reserva da equipe do RJ, substituiu uma das principais referências do ataque carioca e se transformou em um dos destaques da partida.

+ Em jogo eletrizante, Sesc-RJ supera adversidades e vence Hinode Barueri

Recém-chegada ao Rio de Janeiro, a oposta destacou a importância de um grupo forte e bem treinado. Nas palavras da atleta, todas precisam estar preparadas, pois sempre haverá uma oportunidade.

"Nosso time é uma equipe muito completa nesse sentido. Todas nós somos preparadas e estamos prontas para essas situações. O meu papel é esse, assim como das outras meninas. Temos que estar preparadas para entrar quando for preciso e dar o nosso melhor", afirmou.

Para Natiele, a união do Sesc-RJ fez toda a diferença na reta final do jogo. Mesmo com inúmeras condições adversas, inclusive a baixa de Gabi Guimarães, lesionada, o time carioca saiu vencedor de quadra.

"A união do time fez a diferença. Quando as coisas não estão funcionando, acabamos nos unindo ainda mais e pensando no jogo para poder virar o resultado. Acho que hoje o diferencial foi realmente a união do time", concluiu.

Maior pontuadora do jogo, a ponteira Drussyla fez questão de mencionar a grande partida de Natiele, reforçando a importância do coletivo: "A vontade a partir do terceiro set fez a diferença. Nossa consciência no jogo mudou, nós contra-atacamos melhor. Vale a pena ressaltar que hoje jogamos como um time, a Natiele jogou muito bem", disse a ponteira.