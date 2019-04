Las figuras de Junior: Gustavo Cuéllar y Guillermo Celis

Tras el juego de ida por la final de la Liga Águila 2015-II, y durante todo el transcurso de la temporada, el mediocampo de Junior ha sido parte fundamental del funcionamiento del equipo 'tiburón', con experiencia en Selección Colombia Sub 23 y de mayores, esos jugadores tienen nombre propio: Gustavo Cuéllar y Guillermo Celis.

Gustavo Cuéllar, consolidado

Gustavo Cuéllar | Foto: El Heraldo

El futbolista barranquillero inició su formación en el Deportivo Cali, y tras ganar un par de competiciones con el conjunto 'azucarero', resultó la oportunidad de ir al equipo de su tierra, el Junior de Barranquilla.

Cuéllar es un jugador que no solo recupera balones, sino que también tiene talento al momento de salir con el control del balón, características que pocos mediocampistas del fútbol colombiano tienen en su juego. Es parte fundamental del equilibrio de su equipo, con orden táctico a la hora de defender y al momento de salir al ataque.

Selección Colombia

A pesar de ser un jugador tan joven, con tan solo 23 años ha logrado ser de los mediocampistas que más se destacan en el fútbol colombiano. Esto le ha permitido ser llamado a diversas categorías de la Selección Colombia Sub 15, Sub 17, Sub 20, e incluso recientemente a la de mayores. Cuéllar disputó la Copa Mundial Sub 17 de 2009, quedando en el cuarto lugar. En agosto de 2015 fue llamado por José Pékerman para ser parte de la Selección Colombia en la disputa de juegos amistosos para la preparación de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018, teniendo así un buen juego en el amistoso contra Perú.

Guillermo Celis, la figura naciente

Guillermo Celis | Foto: El Heraldo

Celis nació en Sincelejo, Sucre, desde el inicio con el sueño de ser futbolista. Con inicios en Barranquilla F.C. y tras actuaciones importantes en la mitad de la cancha, comenzó a ser parte elemental de la plantilla del Junior de Barranquilla. Guillermo Celis es un futbolista con mucha personalidad, y a pesar de ser uno de los jugadores más jovenes del equipo, en el campo actúa como si tuviera una gran experiencia, siendo esencial en el juego del equipo tiburón.

Selección Colombia Sub 20 y Sub 23

Las notables actuaciones de Celis en Junior le han permito que 'El Piscis' Restrepo lo tome a consideración en diversas competiciones de la categoría. Durante todo 2012 Celis fue citado a microciclos de preparación en mira al Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2013, pero que al final no fue tenido en cuenta. A pesar de esto, meses después fue convocado para disputar el Torneo Esperanzas de Toulon de 2013, donde quedó subcampeón, y le permitió la opción de disputar la Copa del Mundo de la categoría, pero al final una lesión le negó la oportunidad. Recientemente ha sido llamado para ciclos de preparación de la Selección Sub 23, en mira al repechaje de los Juegos Olímpicos de 2016.

Cuéllar y Celis, dúo sólido en la mitad

Gustavo Cuéllar y Guillermo Celis | Foto: El Heraldo

Junior esta temporada ha tenido la consolidación de un doble pivote en la mitad de la cancha, tanto Gustavo Cuéllar como Guillermo Celis encontraron la forma de juntar las características en el juego, las ideas, sumando la intensidad, matices físicos y técnicos que han hecho surgir un mediocampo estelar de un equipo que ya consiguió la Copa Águila, tienen seguro la participación en competencia internacional para el próximo año, y ahora quieren la Liga Águila.