Millonarios recibe a Junior en un duelo en que ambos clubes necesitan sumar de a tres para soñar con los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I. Los barranquilleros no atraviesan su mejor momento en el presente campeonato. Sin embargo, llevan lo mejor de su nómina a la capital para dar la sorpresa.

Al equipo de Arturo Reyes se le ha dificultado el tema de la altura en el último año, por no mencionar lo que históricamente significa para Junior jugar en Bogotá. En este semestre enfrentó a Fortaleza, Boyacá Chicó, Patriotas y Santa Fe y nunca pudo ganar. Oportunidad perfecta para romper el maleficio.

Junior, con lo mejor que tiene disponible

Los tiburones tienen varias bajas por lesión en estos momentos. Rafael Pérez, Brayan Ceballos, Emmanuel Olivera, Nicolás Salazar y Steven Rodríguez no pudieron ser tenidos en cuenta para este partido ante Millonarios. Todos aquejan dolencias musculares que los mantienen por fuera de las canchas.

Carlos Cantillo y Roberto Hinojosa no fueron convocados en esta jornada por decisión de Arturo Reyes. La ausencia que más complica la situación para Junior es la de Walmer Pacheco, quien venía con un desempeño aceptable en los partidos recientes, pero fue expulsado en el juego ante anterior.

Jermein Zidane Peña es la principal novedad que presenta Junior para visitar a Millonarios en El Campín. El defensor central cumplió dos fechas de sanción por agresión y retorna a la zaga en donde estará junto a Howell Mena, al menos que Reyes decida colocar a Homer Martínez como titular en esa zona.

"En algunos momentos el equipo al ver tantas ocasiones que se crea se llena de ansiedad, pero la gente debe seguir creyendo, ellos responden en momentos difíciles. Hemos estado siempre en los ocho. Con Junior es hasta en final y ahora buscaremos encontrar la eficacia y buscaremos los puntos en Bogotá", dijo el DT en rueda de prensa.

Convocados

Millonarios, a continuar la remontada

El equipo que dirige Alberto Gamero sabe lo que es ganarle a Junior en su predio. Lo superó en la Copa BetPlay 2022, así como también lo hizo en la Superliga BetPlay 2024, en el pasado mes de enero. No será una tarea difícil para Millonarios superar a su rival de turno si nos basamos en los resultados recientes.

Además, viene con el envión anímico de derrotar a Pasto en condición de visitante en un partido frenético que terminó 2-3 a favor de los azules y que tuvo algo de polémica por el tanto que convirtió Leonardo Castro a favor de Millonarios, en un encuentro que les devolvió la vida en pro de la clasificación.

“Aquí no hay que escoger. Yo le pregunto a los jugadores, junto con el departamento médico, cómo están, cómo se sienten. Aquí no hay espera. Cuando vimos el resultado de Junior anoche yo hablé con ellos hoy, porque había 3-4 jugadores que no iban a jugar. Yo les hablé y les dije: ‘no puedo esperar para cuando, es hoy’. Ahora tenemos el día miércoles, es el miércoles. No tenemos que pensar en que hay que guardar, que hay que descansar... No. Después de que clasifiquemos miremos cómo vamos a descansar. Estamos en una maratón se puede decir (...) Lo que hicieron hoy estos muchachos fue duro, de valientes”, expresó el entrenador Alberto Gamero.

Convocados

Posibles formaciones

Junior: Santiago Mele; Gabriel Fuentes, Jermain Peña, Howell Mena, Edwin Herrera; Didier Moreno, Víctor Cantillo; Deiber Caicedo, José Enamorado, Yimmi Chará y Carlos Bacca. DT: Arturo Reyes.

Millonarios: Álvaro Montero: Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Jhoan Hernández; Stiven Vega, Daniel Giraldo; Daniel Ruiz, Mackalister Silva, Daniel Cataño y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.

Equipo arbitral