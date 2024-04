El Junior de Barranquilla recibió a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio Metropolitano, en lo que fue la tercera fecha del grupo D de la Conmebol Libertadores. El local llegó a este compromiso en la primera posición con cuatro puntos tras ganarle a Botafogo en Brasil y empatar con Universitario de Perú en condición de Local. Por su parte, los ecuatorianos, con tres unidades, llegaron en la tercera casilla.

A Junior se le complicaron las cosas en sus dos partidos de local, pues no desarrolló a pleno su vistoso juego y tampoco pudo sacar ventaja sobre sus rivales; teniendo en cuenta que el ‘Metro’ es su fortín y que, de visitante o más que todo en la altura no saca buenos resultados, pero cada partido es una historia diferente y siempre está la sensación de una buena actuación después de lo visto en Brasil.

Alineación del Junior

Santiago Mele en el arco; en la zona defensiva, Walmer Pacheco, Howel Mena, Jermein Peña y Gabriel Fuentes; Didier Moreno y Víctor Cantillo los dos volantes centrales; José Enamorado, Yimmi Chará y Déiber Caicedo más adelante; y en punta Carlos Bacca. El clásico 4-2-3-1 usado por Reyes.

Alineación de la Liga de Quito

En el arco, Alexander Domínguez; línea de 4 en la defensa integrada por José Quinteros, Ricardo Ade, Facundo Rodríguez y Leonel Quiñones; en el medio campo, Lisandro Alzugaray, Lucas Piovi, Gabriel Villamil y Jhojan Julio; y dos delanteros, Michael Estrada y Alex Arce. Esquema 4-4-2.

Equipo arbitral argentino comandado por el central Facundo Tello, Gabriel Chade (asistente 1) Cristian Navarro (asistente 2) y Mauro Vigliano en el VAR.

resultado final en el 'Metro'. Foto: Junior FC.

Desarrollo del juego

El partido inició con buena postura táctica del rival para bloquear los circuitos de Junior, tanto así, que Mele salvó a su equipo en la primera intervención seria del visitante, a pocos minutos del pitazo inicial.

Como viene siendo costumbre, Enamorado se convierte en un jugador clave y determinante en el ataque, ya sea por la banda derecha o de contragolpe por el centro. Esta vez con una gambeta logró destrabar y cambiar los planes defensivos del rival y muy temprano generó un penal.

A los 12’ Carlos Bacca se encargaría de tirar el penal para adelantar a su equipo en el marcador, aunque con algo de suspenso, pues el arquero Domínguez estuvo cerca de tapar el disparo. Hay que decir que si el arquero tapaba seguramente debían repetir el cobro por adelantamiento del ecuatoriano. El rival se acercó en varias ocasiones gracias a recuperaciones de la pelota y salidas rápidas, pero no era de gran peligro.

El reloj avanzaba y el visitante pese a estar abajo en el marcador se iba acomodando en la cancha y pasados los 30 minutos fue empujando a junior hacia su arco provocando que el local se defendiera muy cerca de Mele, aunque los ataques de Liga no eran claros si generaban la subida masiva de sus jugadores.

A los 29 minutos se presentó la primera modificación del partido, en el visitante se retiró Alzugaray por lesión e ingresó Luis Estupiñán. Sobre los 34 minutos de juego ya Mele había intervenido unas 4 veces para bloquear remates rivales y se consolidaba como figura hasta ese entonces.

Enamorado, a los 39’, tuvo el segundo después de una recuperación de Caicedo. Una salida rápida y un pase entre los centrales que no pudo definir de la manera esperada el extremo.

En ese momento, el juego estaba abierto para cualquiera, Junior no marcaba el segundo y los delanteros de Liga no podían batir a Mele. A los 44 minutos, Didier se barrió en el área y cometió un penal que el goleador paraguayo Alex Arce cambió por gol, engañando al uruguayo, pelota a un lado arquero al otro. Así finalizó la primera parte.

El segundo tiempo, complicado para el local

El equipo visitante entró más peligroso que en el primer tiempo y a los 51’ Estrada tuvo el segundo. Relevos tardíos de la defensa y el balón tocó la red posterior del palo izquierdo del local.

Cada balón aéreo en contra de junior era complicado, se temía que llegara una segunda pena máxima. Junior con sus ataques rápidos le hacía daño al rival, al minuto 60 de juego Cantillo jugó largo para Yimmi Chará quien habilitó a Caicedo, pero este remató incómodo dentro del área por el acoso del defensor rival y no pudo batir a Domínguez, anterior a esa jugada Enamorado se pasó de individual y no se la pasó a Déiber cuando entraba solo por el centro.

Minuto 63 y hubo doble variante en el equipo de Reyes. Ingresaron ‘Cariaco’ González y Marco Pérez, se retiraron Chará y Caicedo. 'Cariaco' entró participativo y poniendo a jugar al equipo, Junior llegaba, pero no era eficaz para concretar el segundo.

Al 78’ el central sancionó penal para Junior tras la revisión del VAR por una mano. ‘Cariaco’ pidió el cobró y falló. Estrelló el balón en el palo derecho del portero Domínguez y después de esa jugada no volvió a ser el mismo.

Al minuto 86 volvió a entrar en circuito ‘Cariaco’, así desbordó por la derecha para tirar el centro y el arquero rival falló en su intento de contar el centro, pero Fuentes con el arco a disposición falló en el impacto. Al 90+7’ el central argentino sonó el silbato para indicar que no había tiempo para más. Resultado final 1-1.

Junior es un equipo que tiene buena circulación de pelota y sabe gestionar el partido según lo requiera, pero es cierto que debe ser más eficaz en el ataque. Antes del empate pudo estar ganando 2-0 o 3-0, pero no logró concretar sus opciones, algunas veces por no ejecutar bien y otras veces por no decidir bien.

El ‘rojiblanco’ mantiene así la tendencia cuando actúa de local, solo ha perdido uno de 12 juegos que disputó en todas las competencias, con saldo de 7 victorias, 4 empates y una derrota.

La tabla de posiciones quedó así:

Junior con 5 puntos y diferencia de gol +2 Universitario con 4 puntos y diferencia de +1 Liga de Quito con 4 puntos y diferencia de 0 Botafogo con 0 unidades y diferencia de -3

Este miércoles se completa la fecha cuando Botafogo enfrente a Universitario, el juego será a las 5:00 PM hora colombiana.