Datos del Deportivo Cali: Capítulo Tolima

El pasado sábado, el Deportivo Cali sabía de lo importante que no era perder en territorio pijao. Sumar de visitante ante Tolima, no solo mantenía la posición de privilegio para los azucareros, sino que no permitía el despegue del cuadro vino tinto y oro.

Otro punto a favor para los verdes, es que en dos ocasiones estuvo en desventaja y logró empatar el marcador para llevarse un punto a su casa. A continuación les presentamos los datos del empate ante Deportes Tolima:

* El entrenador Héctor Cárdenas se mantiene invicto en la Liga Águila desde su llegada al banco azucarero (ha logrado 2 victorias y 3 empates).

* En general, con el profesor Cárdenas se han disputado 7 partidos sin derrotas (4 victorias y 3 empates).

* Deportivo Cali no pierde por la Liga Águila hace 43 días, su última derrota fue en la visita ante el Medellín por 3-1.

* El Deportivo Cali ha marcado el 69.40% de los goles en la presente Liga Águila en los segundos tiempos.

* Asimismo, el Deportivo Cali ha marcado el 52.60% de los goles en la presente Liga Águila entre el minuto 75 a 90 de los partidos.

* Nicolás Albarracín marco su primer gol con la elástica verdiblanca.

* Miguel Ángel Murillo, es el goleador de la era Héctor Cárdenas con 4 anotaciones en los 7 partidos dirigidos por el nuevo entrenador.

* A su vez, Murillo pasa a ser el segundo mejor anotador del cuadro verdiblanco en la Liga Águila con cuatro anotaciones.

* El delantero Murillo es el jugador con el mejor promedio de gol en el Deportivo Cali, marcando un tanto cada 107 minutos en cancha.

* Andrés Pérez y Germán Mera con 1080 minutos en cancha, son los jugadores con más minutos en la presente Liga Águila.