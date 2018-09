Andrés Pérez: “Lo que pasó el miércoles nos está doliendo mucho"

El volante capitalino, Andrés Pérez dio un paso al frente después de la dura derrota ante el América de Cali. Pérez reconoce que el equipo está golpeado, pero ya piensan en lo que se viene.

El Capi manifestó en rueda de prensa que “lo que pasó el miércoles nos está doliendo mucho, ha sido muy duro”. Luego agregaba: “Tenemos que dar vuelta a la página para vencer a Junior. Aunque el partido no se va de la cabeza, hay que pensar en lo que viene”.

En cuanto a la actualidad del equipo, reconoce que a pesar del duro golpe, él ve a un equipo motivado. “En mi equipo todos los jugadores sienten la camiseta. Hemos hablado que no importa el momento, la mentalidad debe ser la misma. Sabemos que ahora no debemos expresarnos con palabras sino con hechos. No queda otra que seguir ganando”, afirmó.

En cuanto al partido de este sábado ante el Atlético Junior, sabe que el Cali deberá asegurarse los tres puntos si tiene aspiraciones de acceder al grupo de los ocho. “Sabemos el compromiso que tenemos, no podemos dejar pasar más puntos porque quedan pocos partidos.

El capitán verdiblanco fue categórico y contundente. “Mañana saldremos a ganar. No debemos confiarnos del momento del rival. Ganar es importante no solo para levantar lo anímico sino para acomodarnos en la tabla de posiciones”, concluyó.

Germán Mera: "Mañana tenemos una revancha”

El potente defensor azucarero también declaró para la prensa este viernes, fue consecuente con lo expresado por sus compañeros, a Cali solo le resta ganar. "A partir de mañana debemos consolidar unos resultados que nos permitan mantenernos en los 8 y asegurar la clasificación", indicó Mera.

En cuanto al partido de este sábado, Mera declaró: "Mañana tenemos una revancha que el fútbol nos da para levantar el ánimo y estamos pensando en nosotros. Todos los días estoy trabajando para mantener el nivel, para mejorar cada día y espero mañana aportar para el triunfo", sentenció.