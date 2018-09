Crónica Cortuluá - Envigado: la casa una vez más perdió

Cortuluá cayó 1-3 frente a Envigado este sábado en la fecha 18 de la Liga Aguila. El conjunto naranja se adelantó rápidamente con un gol de Joseph Cox, transcurrieron 9 minutos cuando Cox abría el marcador para Envigado.

Vergara intentó centrar, pero el balón fue rechazo por un rival, entonces Jefferson Gómez aprovechó el rebote y centró para que Joseph Cox definiera con sutileza al fondo de la red.

Minutos después el equipo corazón tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero Feiver Mercado falló; sin embargo, antes de acabarse el primer tiempo Maicol Balanta decretó el 1-1 parcial. Tras un tiro de esquina, Maicol Balanta remató a ras de piso sobre el borde del área.

En la segunda parte, las cosas empeoraron para los dirigidos por Jaime de la Pava, quien se irá del equipo al finalizar la fase todos contra todos. Julián Millán marcó un autogol y a ello se sumó la expulsión de Luis Caicedo por una mano dentro del área que, a su vez, permitió que Bryan Rovira extendiera el marcador para los de Ismael Rescalvo.

Aunque era un partido en el que ninguno de los 2 contaba con alguna oportunidad de pelear por un cupo en el grupo de los 8, era importante que el conjunto del Valle ganara para alejarse del ‘terrorífico’ descenso.

Sin embargo, con el paso de los minutos las cosas se fueron complicando para los de la Pava que, aunque lo intentaron, no encontraron una respuesta positiva. La escuadra antioqueña, en cambio, fue eficiente y aprovechó las oportunidades que tuvo para sentenciar el encuentro.

Luego de las seguidas derrotas del Cortuluá, Jaime de la Pava dio un paso a la izquierda y expresó que no seguiría con el equipo Corazón. Dejo claro que no renunciaba, simplemente que no renovaría contrato. A demás junto al presidente Martan se concordó que era un gran desgaste y que los resultados no lo acompañaron.

En la fecha 19, Cortuluá, último con 14 puntos, visita a Huila y Envigado, penúltimo con 15 unidades, visita a La Equidad.