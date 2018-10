Arley Rodríguez: "Tenía que apretarlos, estaban jugando muy fácil"

La noche del sábado pudo ser nefasta para Atlético Nacional. Después de ganar 1-3 en Montería, le correspondía sostener la ventaja en el Atanasio Girardot. El equipo mixto que dispuso Reinaldo Rueda no solo no contó con los recursos técnicos suficientes sino que no encaró el partido con la seriedad necesaria. Cuando el 0-2 del cuadro sabanero forzaba los penales, Nacional despertó.

El cuadro antioqueño despertó gracias a dos variantes de Rueda: Matheus Uribe y Arley Rodríguez. El atacante isleño, que entró a cubrir el bache por su banda, empezó agradeciendo: "Darle gracias a Dios por la victoria, por el gol, por la gente que me apoya, por la que no porque cada día me esfuerzo para ser mejor y es gracias a ellos". Sin duda fue uno de los destacados, junto al goleador Dayro Moreno. Respecto a las críticas recibidas, reiteró su compromiso: "A veces me equivoco como todos, es de humanos equivocarse, pero siempre trato de hacer lo mejor".

"Sabíamos que Jaguares es un rival complicado, que iba a ser difícil y vemos cómo nos volteó el partido", se refirió Arley Rodríguez frente a su rival de hoy. A diferencia del partido de ida donde Jaguares desperdició lo poco que generó adelante, en la vuelta fue altamente efectivo. Sin embargo, "este es equipo grande, lo remontamos cuando le pusimos jerarquía, cuando le pusimos ganas". Él, conforme a lo que parte de la prensa y parte de los hinchas opinan, coincide en que hubo displicencia con el rival. Cuando le correspondió entrar supo hacer la diferencia: "Es una bendición jugar en este equipo y la actitud nunca la voy a negociar".

La instrucción de Reinaldo Rueda fue clara: "Tenía que apretarlos, estaban jugando muy fácil". Cuando cumplió con este objetivo, se dedicó a su juego de encarar y buscar opciones por la banda, al mismo tiempo que hace presión alta para evitar la salida rival. Con el pase a semifinal en la mano, Rodríguez no se decide entre Millonarios y Bucaramanga: "Cualquiera de los dos: estamos preparados para eso (...) Regresan hombres importantes como Alexis e Ibargüen que seguramente nos van a ayudar el miércoles". El objetivo de Nacional será corregir las falencias de la primera llave para llegar a la final, instancia que no disputa desde el segundo semestre de 2015.