Alexis Henríquez: "Lo que ellos propongan vamos a salir con nuestro plan"

Esta noche, durante la rueda de prensa realizada en Cali previa a la Gran Final de ida entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, el capitán del equipo 'verdolaga' Alexis Henríquez analizó estos grandes duelos, recordó el buen momento que atraviesa el conjunto antioqueño y cuales son las claves para conquistar un nuevo campeonato.

El cuadro 'azucarero' deberá elegir entre Juan Roa, Nicolás Benedetti, Miguel Murillo o Luis Orejuela, los dos jugadores que podrán estar mañana en la final de ida. La convocatoria de Camilo Vargas y Abel Aguilar con la Selección Colombia habilita que dos de estos jugadores puedan jugar, por lo cual el central samario habló al respecto.

Sobre la presencia de Miguel Murillo o Jefferson Duque, Henríquez comentó que "Son jugadores que hemos analizado, llegan mucho al área, sea Duque o Murillo son jugadores muy peligrosos que tendremos que tener mucho cuidado. Vamos a esperar que jugadores van a estar para tomar nuestras precauciones".

Centrándose en el trabajo del medio campo 'azucarero', el capitán Campeón de América explicó que "hablaba sobre un plan porque no sabemos que jugadores vamos a enfrentar. Sabemos si puede jugar (Nicolás) Benedetti o Juan (Roa), ellos manejan muy bien el medio campo como nosotros. Tenemos que controlar el juego".

Más allá de los jugadores que ponga el rival en el campo, para Alexis será importante que "Nacional siempre sale a todos lados a proponer su juego, debemos tener las precauciones necesarias, el rival tiene sus armas y nosotros tenemos que pegarnos a un plan de juego que nos permita sacar el resultado, lo que ellos propongan vamos a salir con nuestro plan", indicó.

Ante las discusiones arbitrales en la que el '12' tuvo con jugadores como Duvier Riascos o Pedro Franco en el duelo de vuelta ante Millonarios, el 'capitán' salió al frente y advirtió que "si me van a mirar a mi los jueces también tienen que mirar a (Germán) Mera. El también hizo una acción más complicada que la mía y también hay que analizarlo. Lo que pasó con Millonarios ya quedó atrás, ya hay que pensar en lo que viene que es el Deportivo Cali".

11 títulos acumula Alexis Henríquez con Atlético Nacional en 16 finales disputadas.

Finalmente, Henríquez se mostró tranquilo por el buen nivel que sus compañeros de zaga han desempeñado (jugando bien sea con Carlos Cuesta como con Esequiel Palomeque). Además tuvo su concepto sobre Franco Armani, un arquero al que calificó como un "fuera de serie".

"He visto los partidos, a nosotros como defensa nos deja tranquilo tener a un compañero como Franco (Armani), la mayoría de los remates que nos hizo Millonarios fue fuera del área, para nosotros significa mucho, que lo tenemos que mejorar. Como defensas que no nos lleguen con facilidad al área es muy importante porque comprendemos que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo, hay que tratar que no tengan remates de afuera", concluyó.