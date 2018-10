Juan Manuel Lillo: "Ojalá consigamos la expresión poética, será más fácil para ganar"

El tiempo pasa rápido, ya la 'armada española' lleva una semana instalada en Atlético Nacional. Juan Manuel Lillo con más de 10 sesiones de entrenamiento ya tiene a la vuelta de la esquina su debut en el banquillo del equipo 'verdolaga'. El vasco y sus dirigidos visitarán este domingo en Bogotá por la primera fecha de la Liga Águila 2017-II a Independiente Santa Fe, club que también estrenará técnico en el rentado local como el uruguayo Gregorio Pérez.

El diagnóstico de Lillo ya está listo, su manual para atender los medios de comunicación se resume en una charla semanal en la Sede deportiva o cuando sea la previa de cada partido. Lo dejó claro una vez se puso la camiseta del vigente campeón de América.

Esta tarde, una vez finalizado el entrenamiento, Lillo habló sobre como ha visto el plantel, los planes que tiene a corto plazo, la situación de algunos jugadores y posibles refuerzos para la nómina final de 25 jugadores que afrontará además de la Liga, la Copa Águila 2017 donde enfrentará al Atlético Huila en octavos de final.

Volviendo con el informe de diagnóstico del equipo, el vasco explicó que "nosotros estamos siempre en contacto (con la comisión técnica), no hay que hacer informes, el mejor informe es la convivencia. El grupo está muy receptivo con ganas de trabajar y que comience el campeonato. Los entrenamientos han sido la adaptación de un proceso para que en el juego puedas encontrar la victoria".

Teniendo en cuenta su conocimiento, Lillo habló sobre la motivación y el trabajo especial que se le debe hacer a un equipo campeón y ganador. "No hace falta motivar a un grupo que se acostumbró a ganar, tienen ganas de seguir ganando. Que los triunfos no sean por casualidad sino por el fruto de un buen trabajo. Yo pienso que la motivación viene adentro de cada jugador".

Ante la llegada y salida de jugadores, Lillo expresó que poco tuvo que ver en algunas contrataciones como la de Christian Mafla y Gustavo Torres. Sin embargo, le consultaron que pensaba, lo mismo que la salida de Elkin Blanco quien a pesar de ser un amigo personal, no lo tendría en cuenta por su modo de juego.

"La comisión técnica de Nacional ya tenía una serie de decisiones tomadas con la llegada y salida de algunos jugadores para bajar el número de la nómina. Ellos tenían la determinación de fichar a Christian Mafla, Gustavo Torres y de Jackson Montaño quien no pasó los exámenes médicos. Luego comenzó el proceso conmigo. Me tienen en cuenta mas no solo el único que toma la determinación final". "Lo de Elkin (Blanco) fue una decisión previa. Con el me llevo una gran relación, lo que si podía haberla hecho yo era revocar esa determinación, pero no era correcto hacerla ni por él ni por nadie. Si yo te me contradigo no estaría bien. Acá no hay preferencias para nadie".

También opinó sobre el tema de Mateus Uribe y Andrés Ibargüen, pretendidos por varios clubes mexicanos y portugueses pero que no satisfacieron las ofertas al club colombiano. "La situación de ellos han sido muy particular, saben que se puede y que no se puede hacer, ellos están muy mayorcitos y se dieron cuenta de las cosas".

"Hay bastantes situaciones como la de Diego Arias o la de Arley (Rodríguez) desafortunadas, pero tenemos que arreglarnos con lo que tenemos para afrontar estos juegos que vienen", remarcó sobre el tema de lesionados. Sumado a Christian Mafla quien por un golpe en su tobillo derecho también está descartado, además de Alexis Henríquez y Edwin Velasco por suspensión.

Lo que plantea Lillo en sus entrenamientos es que el equipo tenga la pelota y sea agresivo en el ataque. "La pretensión futbolística no es extraña a lo que más probabilidades de ganar. La posesión de la pelota es clave". Además el vasco sostuvo que "tenemos que esperar como asimila el grupo en partidos. Los partidos son como los melones, hasta que no los abres no sabes que están buenos".

Entrando en el análisis del rival, Lillo comentó que el partido ante los 'cardenales' "va a ser difícil con las bajas que tenemos. Enfrentaremos a un gran equipo que se reforzó muy bien", además remarcó que "Santa Fe es un equipo complejo, muy fuerte por dentro, saben esperar, además tienen jugadores desequilibrantes".

Para plantear el encuentro, según Lillo "buscaremos la proporción de lo que tienen ellos como lo que tenemos nosotros. Depende de los jugadores aplicaremos un sistema".

Juan Manuel Lillo enfrentará a un rival que lo despidió en su primer ciclo, Independiente Santa Fe. Cuando dirigió su último partido con Millonarios, en aquella ocasión los 'albirrojos' superaron a los 'embajadores' por la mínima con un gol de Omar Pérez. El ibérico espera que la sonrisa sea para él. Sin embargo, "cuando esté allí voy a vivir muchas sensaciones además nos vamos a cambiar en el camerino donde trabaje", concluyó.