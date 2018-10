Hernán Torres: "Yo ante la adversidad no renuncio"

América de Cali no levanta cabeza. En esta ocasión cayó derrotado por la mínima diferencia ante el Pasto en el Estadio La Libertad con gol de Robín Ramírez, en lo que fue un compromiso con varios expulsados, errores defensivos y poco nivel de juego mostrado.

El técnico de 56 años se refirió a la falta de juego que tuvo su plantel, afirmando que el primer tiempo fue bueno para los diablos rojos y que el partido fue diferente cuando ambos equipos contaban con los 11 jugadores: “Yo pienso que fútbol si hubo cuando estuvieron los 11, hubo un primer tiempo bien manejado, en donde tuvimos ocasiones de gol y no las metimos, cuando tuvimos los 11 jugadores estuvimos claros con el fútbol”, declaró Torres.

Asimismo, el timonel escarlata aseguró que cada partido lo plantea diferente, buscando siempre que su equipo “juegue bien al fútbol” y de esa manera ganar, haciéndose referencia al partido contra Jaguares en Montería y al de esta ocasión contra el Deportivo Pasto.

En el partido contra la escuadra de Flabio Torres, el América tuvo un rendimiento aceptable en el primer tiempo, sin embargo en la segunda mitad el fútbol mostrado fue decayendo con el pasar de los minutos, tanto así que los diablos rojos quedaron con 9 jugadores y pocas ocasiones de gol generadas, ante esto Hernán Torres afirmó que: "Después del gol, hubo un bajón anímico y de inmediato llegan las expulsiones, que complican las cosas en una plaza difícil como esta, pero ahora toca que hablar y reflexionar con los jugadores".

Con la derrota en la capital de Nariño, el equipo de la Sultana del Valle empató en puntos a Jaguares de Córdoba en la tabla del descenso, respecto a esto el técnico nacido en Ibagué se mostró preocupado pero confiado en revertir la situación: “Lo del descenso es preocupante, es lógico debido a que hace 4 fechas no se gana y este equipo con los nombres que tiene es para cada que juego tenga mejor nivel del mostrado”.

Por último, al ser cuestionado con su renuncia por los malos resultados obtenidos con el equipo, el técnico afirmó que él no renunciará al equipo y la única manera de su salida del América es por la junta directiva: “Yo ante la adversidad no renuncio, a mí las directivas no me han presionado, yo nunca renuncio en donde yo trabajo, yo me mato y lucho, día a día trabajando, pero ante la primera adversidad no doy un paso al costado”.