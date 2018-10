Jhon Edison Mosquera: "Nosotros debemos hacer nuestro fútbol"

Luego de pasar un mes y medio en el departamento médico, Jhon Edison Mosquera retornó a prácticas con Atlético Nacional. El jugador vallecaucano ya se encuentra disponible si Juan Manuel Lillo lo necesita para enfrentar este domingo ante Jaguares de Córdoba en Montería. Previo al duelo contra el 'felino', Mosquera dejó sus sensaciones ante los medios de comunicación.

"Gracias a Dios que me recuperé, estoy de vuelta esperando que el profesor Lillo me de una oportunidad de poder actuar unos minutos en el primer equipo", expresó el ex Bohemians de Praga.

Sobre el rival que van a enfrentar, el lateral y extremo explicó que "Jaguares es un equipo que juega bien al fútbol, por momentos de visitante se desempeña mejor que de local, pero igual tienen movilidad y peligro arriba. Nosotros debemos hacer nuestro fútbol, aprovechar las opciones que tengamos y ser sólidos en defensa".

En cuanto al clima, Jhon Edison explicó que "sabemos del calor, yo no he tenido la oportunidad de jugar allá pero mis compañeros que lo han hecho les ha costado mucho. El campo y el calor lo cansa más. Aunque no será excusa, Nacional siempre debe salir a ganar y esta vez no será la excepción".

"Uno trabaja en silencio, lastimosamente me lesioné ante Santa Fe. Mis comienzos fueron como lateral izquierdo, posiblemente cuando vuelva a jugar lo haga en esa posición", indicó.

En el tema de los nuevos jugadores,"sabemos que los jugadores nuevos tienen mucha velocidad. Donde me requiera el profe (Lillo) lo haré de la mejor manera.Esperemos que salga un buen partido", sostuvo.

Finalmente, habló sobre Edwin Velasco y Christian Mafla quienes ocuparon su lugar durante estos partidos. "Tanto Edwin (Velasco) como (Christian) Mafla son grandes jugadores, tienen muchas condiciones. El equipo tiene un sistema nuevo con mucha posesión, queremos marcar muchos goles pero las cosas no se están dando, estamos trabajando para conseguir los resultados", concluyó.