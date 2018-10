Edwin Velasco: "La competencia siempre es sana, lo importante es que el equipo consiga la victoria"

El sector izquierdo de Atlético Nacional volvió a una competencia fuerte tras la salida de Farid Díaz al fútbol paraguayo. Edwin Velasco, Christian Mafla y Jhon Edison Mosquera son los jugadores que disputan un lugar en el once inicial de Juan Manuel Lillo.

Previo al partido ante Alianza Petrolera por la novena fecha de la Liga Águila 2017-II, el vallecaucano Edwin Velasco habló con los medios de comunicación donde dejó sus sensaciones de este año que cumplió en el grupo 'verdolaga'.

Sobre los partidos de este semestre, donde van terceros a tres puntos de los líderes. "Vamos haciendo grandes presentaciones, esperamos continuar sumando que es lo más importante", comentó.

De acuerdo al método de Lillo, el lateral explicó que "al principio nos estaban costando un poquito, acoplándonos al sistema que el profesor (Lillo) quiere. De a poco hemos podido desarrollar nuestro juego".

En cuanto a la "batalla" por un lugar en el once titular, "la competencia siempre es sana, lo importante es que el equipo consiga la victoria. Nosotros trabajamos con seriedad, cada uno está para aportar al máximo y el que tenga la oportunidad de jugar lo haga muy bien".

Además, el ex Cortuluá repasó su año vinculado al conjunto 'verdolaga'. "He adquirido mucha experiencia, Nacional es el equipo más grande de Colombia, exige demasiado, durante este año en el equipo he aprendido mucho del club, de mis compañeros. Espero seguir expresando buen juego en la cancha".

Luego del triunfo ante Jaguares y América donde mantuvieron el arco en cero, Velasco dijo que "una de las metas nuestras es sacar el cero en nuestro arco, de ahora en adelante es un objetivo. De ahí parte todo para conseguir los tres puntos".

Personalmente, que le falta a Edwin Velasco en consolidarse con Nacional. "A veces la confianza se la da uno mismo, a medida que van pasando los entrenamientos y los partidos, puedo estar mostrando el nivel que tengo y el que quiero expresar", afirmó.

Finalmente, Edwin dejó un concepto sobre Alianza Petrolera, rival de este domingo por la novena fecha. "Es un equipo que juega muy bien, tiene jugadores muy técnicos, muy rápidos y desequilibrantes. Para nosotros será muy importante estar concentrados y buscar la victoria", concluyó.