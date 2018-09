Franco Armani: "Me hicieron sentir en casa"

"Tengo un montón de palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por el gran apoyo que me brindaron durante estos siete años. Me hicieron sentir en casa. El cariño que me han dado, la fuerza que me dieron en todos los partidos, el gran apoyo", con la voz entrecortada por la emoción que le dio sentir a más de 35.000 espectadores, Franco Armani habló ante su hinchada, esa que lo amará y lo esperará hasta el día de su regreso.

Y es que se va el jugador con más títulos en la historia de Atlético Nacional, el argentino quiere defender el arco de River como lo supo hacer en el 'verde paisa' donde creció como futbolista y como persona.

"Es un momento de mucha tristeza, pero como digo siempre. Es un sueño, siempre lo tuve, Dios me puso en este camino para poder cumplirlo y voy a conseguirlo", expresó Armani.

"Agradezco por el apoyo para poder salir, seguir otros sueños. A ustedes, a las directivas, a Los del Sur les agradezco por dejarme ir. Los voy a llevar siempre en mi corazón", remarcó Armani quien se integrará a River Plate este fin de semana en Miami.

"Me comprometo hoy, que mi final de carrera deportiva lo voy a terminar acá en Atlético Nacional".

Tras las palabras emotivas a la afición, Franco Armani atendió a los medios de comunicación, donde reflejó su tristeza, pero también la alegría de asumir un nuevo reto en su carrera deportiva.

"Estoy triste por dejar la institución, hace siete años estoy, me vio crecer y me brindó todo. Pero estoy contento de tomar un nuevo reto, es un sueño como argentino poder jugar en River. Agradezco a la hinchada siempre fiel en acompañarme", remarcó.

Sobre este homenaje de la hinchada, Franco explicó que "cuando uno cuando se despide da nostalgia. El gran cariño que me han brindado siempre, me brindaron mucho afecto desde que llegué. Cuando uno está metido en el corazón de la gente es muy complicado, yo tengo metido en el corazón a este club. Tengo la ilusión de asumir nuevos retos, la vida del futbolista es así. Vienen cosas muy buenas en mi carrera".

El arquero dijo que firmó un contrato por tres años con River, donde además se fija metas. "quiero seguir consiguiendo títulos. Voy al equipo más grande de Argentina", subrayó.

Sobre la charla que tuvo con Marcelo Gallardo, "El me dijo si tenía las ganas de estar en River, a cualquier jugador va a decir que si, las oportunidades pasan una vez en la vida, quise aprovecharla, no se si los hubiera rechazado iban a volver. Lo tomo con la mayor seriedad, trabajar, luchar y conseguir cosas grandes".

Finalmente, se refirió al tema del Mundial, donde quiere ser uno de los elegidos por Jorge Sampaoli para buscar la tercera Copa para la 'albiceleste'. "Las posibilidades son mayores, pasa por uno. Hacer un buen torneo para ser visto. Lo principal no es pensar tanto en el Mundial, si uno hace bien las cosas en River, todo viene solo", concluyó.