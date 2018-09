Las 'verdolagas' arrancaron con pie derecho el Festival Pony Fútbol

En su novena participación, Atlético Nacional buscará su primer título en el Pony Fútbol femenino. Tras varios subtítulos, el equipo 'verdolaga' espera que este certamen sea el consagratorio.

Las dirigidas por el profesor Diego Alejandro Bedoya enfrentaron esta mañana a un complicado equipo de El Bagre, quien salió desde el primer minuto en abrir el marcador. Sin embargo, tras varios minutos con dominio en el equipo 'aurinegro', Nacional supo romper el marcador a pocos minutos de terminar el primer tiempo, a través de Angie Catalina Rodríguez, quien aprovechó un descuido en la defensa rival para empujar el balón en la red.

Sin embargo, El Bagre supo meter miedo en la zaga 'verdolaga' con un derechazo de la volante Leidy Lázaro que se estrelló rebeldemente en el vertical. La etapa inicial terminó con la ventaja mínima de las ´verdolagas'.

Para la segunda mitad, ingresó Maria Clara Tavares por Sara María Bedoya, el técnico Bedoya quiso meter un extremo más para seguir dominando y conquistando más terreno rival. El Bagre también realizó una variante, esta vez fue Valentina Mosquera por Daniela Polo, central por central. Rápidamente el 'aurinegro' hizo una segunda variante, sacó a la delantera Paula Rodríguez para darle paso a la defensora Karen Cogollo.

Tras esa modificación, llegó el segundo gol 'verde'. Sara Vanessa David aprovechó un cobro de tiro libre y el descuido de la arquera Dayana Mendoza para ampliar el marcador. Tras ese tanto, Nacional dominó a placer el compromiso. Sobre el minuto 20, el 'verde' hizo su tercera sustitución, sacó a Angie Rodríguez delantera, para que la volante Sara Correa le diera más movilidad al juego interno nacionalista.

Al final, El Bagre descontó por intermedio de Leidy Lázaro de tiro penal, y sobre el minuto 26, Maria Clara Tavares le dio el tercer gol y definitivo para Nacional quien cerró un partido que controló en gran parte.

Pendiente de lo que suceda ente Esperanza Villavicencio y Dosquebradas a las 11:45 a.m. Las 'verdolagas' lideran el grupo C con tres puntos y +2 en la diferencia de gol. La próxima fecha para Nacional será el miércoles 10, jugará ante Villavicencio a las 11:40 a.m. Mientras que El Bagre y Dosquebradas jugarán el martes 9 a las 3:35 p.m. ambos partidos no tendrá señal de televisión.