Isabella Saldarriaga: "Quiero que este sea mi festival"

El festival de Festivales es un evento donde nacen figuras y también se muestran herederos de algunos deportistas que lograron el éxito en sus disciplinas. En esta novena edición del Festival Pony Fútbol, Isabella Saldarriaga de Atlético Nacional, sigue los pasos de su padre, Andrés custodiando el arco 'verdolaga'. Dos generaciones enemigas del gol.

En su tercera participación (una con Urabá Costazul y dos con el equipo 'verde' de Antioquia), Isabella ya adueñada de la titularidad, habló con VAVEL donde dejó sus sensaciones de disputar este certamen que une sueños de niños y niñas tras un balón.

"Sigan sus sueños, esto es algo muy lindo, este torneo les puede abrir el camino para ser grandes futbolistas".

"Fue un partido muy difícil, hay muchos nervios en el debut, pero mucho orgullo por estar aquí. Este triunfo nos da la confianza para pensar en clasificar a la próxima fase", expresó Isabella quien se destacó en la victoria del equipo 'verdolaga' 3-1 sobre El Bagre en el grupo C femenino.

"Todos los equipos son de respeto, estamos en un grupo muy difícil, El Bagre por momentos nos complicó, Villavicencio es muy fuerte también y Dosquebradas siempre clasifican", agregó.

Nacional ha sido varias veces finalista, pero no ha podido alzarse con el título femenino, con un plantel maduro, Diego Alejandro Bedoya quiere conseguirlo.

"Este es mi tercer y último Pony Fútbol, quiero que este sea el mío. Para eso nos hemos preparado muy bien, ojalá podamos ser campeonas, desde las clasificatorias tenemos este sueño", remarcó Isabella quien tiene de ídolo a un antiguo compañero de su padre, David Ospina.

Desde 2016, Isabella participa del Festival. Su papá Andrés Saldarriaga la motiva para ser una gran deportista. | Foto: Archivo VAVEL

Isabella también tiene como referente a su papá Andrés Saldarriaga quien la apoya y la motiva para seguir en el fútbol. "Es un gran ejemplo contar con él, me aconseja, me dice que esté tranquila, que muestre mis condiciones, me dice que piense en el equipo para conseguir la victoria. No solo mi papá sino también mi mamá me apoyan".

Los Saldarriagas esperan que estas dos generaciones que evitan los goles, también puedan levantar copas con el equipo 'verdolaga'.