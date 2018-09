Cristian Vargas: "Con la salida de Franco Armani tengo una gran posibilidad de poder jugar"

La hora le llegó a Cristian Vargas en Atlético Nacional, el meta risaraldense supo esperar con tranquilidad y trabajó hasta que le va tocar encargarse de defender los tres palos del pórtico 'verdolaga'.

Fueron varios años que estuvo a la sombra de goleros como Gastón Pezzuti, Luis Martínez, Franco Armani y Camilo Vargas. Ante la ida del casildense y el bogotano, todos los reflectores se posan en Cristian quien se ha destacado cada vez que le ha tocado ser titular.

Precisamente ante la salida del argentino a River Plate, Cristian expresó las palabras que tuvo con él en su despedida. "Franco (Armani) me motivó y me dijo que estuviera atento a lo que pasara. El es un amigo, ojalá se me de la oportunidad de demostrar lo que me enseñó en el arco".

"He trabajado, quiero mucho a la institución, con la salida de Franco Armani tengo una gran posibilidad de poder jugar, para eso se trabaja día a día, espero que se me de la oportunidad y poder aprovecharla", comentó Vargas.

Sobre lo que viene tanto en la Florida Cup como en la Superliga, Vargas remarcó que "queremos adaptarnos a lo que el quiere de la mejor manera y pronto, tenemos una final muy cerca y queremos ganarla".

En cuanto al trabajo que han venido adelantando esta semana con el profesor Jorge Almirón, Cristian destacó que "al profe (Almirón) le gusta tener el balón, triangular, ser ofensivo. Nosotros tenemos una idea pero nos falta asimilarla mejor para lo que viene este año".

Viendo a los rivales como Atlético Mineiro y Legia Varsovia en la Florida Cup. Cristian remarcó que "estamos preparándonos, conociendo el grupo, cuando tenga un conocimiento de los rivales nos lo transmitirá. En estos momentos es de paciencia y asimilar la idea del técnico".

Finalmente, subrayó que en "los partidos donde he tenido que jugar, manejaba una presión extra. Yo no tengo nada que demostrar, mi trabajo habla. Ese puesto es grande para cualquier persona que esté ahí".