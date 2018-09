Andrés Rentería: "Es importante competir con seriedad esta clase de partidos"

Ante la partida de Luis Carlos Ruiz al Junior y la demora de Dayro Moreno, Andrés Rentería pica en punta para ser el delantero titular en Atlético Nacional. Tras su llegada en junio desde el Querétaro de México, el 'topo' disputó 17 partidos donde marcó cuatro goles, cifras que quiere mejorar ahora que los 'verdolagas' juegan Copa Libertadores y Liga.

Previo al primer amistoso del año ante Atlético Mineiro, el antioqueño habló con los medios de comunicación presentes en Orlando Florida, donde destacó que su trabajo será vital para que lo tengan en cuenta.

"Estoy entrenando con todo, me siento muy bien, estoy esperando que el profe me de una oportunidad en el equipo", expresó.

Sobre estos días de trabajo con Jorge Almirón y su grupo de colaboradores, el ariete enfatizó que "el 'profe' nos tenía referenciado en videos, ahora nos ha visto jugando más de cerca. El me conoce, hace tiempo yo lo enfrenté, ahora le estoy demostrando que me preparo bien y que merezco estar en el once titular".

Además, valoró el grupo de compañeros que cuenta y ponderó que harán grandes actuaciones. "El equipo cuenta con grandes jugadores (Stiven) Lucumí, Aldo Leao, Macnelly Torres, Gustavo Torres, son hombres que nos brindamos al 100% y queremos hacer bien las cosas, aprovechar las oportunidades que nos puedan dar y conseguir los objetivos en Nacional".

Finalmente, habló sobre Atlético Mineiro, primer rival en la pretemporada donde podrán encontrar similitudes con algún equipo que puedan enfrentar en la Copa Libertadores.

"Es importante competir con seriedad esta clase de partidos, son equipos que podremos encontrar con esta dificultad en la Copa Libertadores, para eso nos estamos preparando, ser protagonistas en la Copa y en la Liga", concluyó.

En las últimas prácticas, Almirón se decantó con una formación 4-3-3 donde Rentería sería el '9' de referencia.