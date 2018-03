Fernando Monetti: "He asimilado que el arquero también maneje los pies"

Fernando Monetti, apodado como el Mono, fue presentado este jueves en la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne, junto a sus otros compañeros refuerzos como Diego Braghieri, Vladimir Hernández, Helibelton Palacios y Jorman Campuzano.

Al igual que Braghieri, el guardavallas argentino viene de Lanús, equipo que llegó a la última final de la Copa Libertadores de América y uno de los hombres de confianza del director técnico Jorge Almirón.

"Cada vez que me preguntan sobre la grandeza de la institución con todo lo futbolístico y los objetivos grandes que tiene como la Copa Libertadores y el torneo local, soy consciente de todo eso para poder lograr mi llegada a Atlético Nacional", dijo el arquero sobre su conocimiento y lo que se busca en su nuevo equipo.

"Nunca he sido jugador de campo pero siempre me ha gustado participar en otros puestos, si bien desde chico lo hice en el arco, cuando podía no atajaba en mi barrio. En los últimos he tratado de asimilar de que el arquero pretenda también tenga buen manejo con los pies para lograr una buena salida desde el fondo y creo que Almirón fue lo primero que me pidió cuando llegó a Lanús", explicó su cualidad de manejar la pelota con los pies.

Monetti comenzó profesionalmente en Gimnasia y Esgrima de La Plata en noviembre de 2010 y luego llegó a Lanús en 2015 ganando la Liga Argentina, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina con la camiseta granate.

"Creo que el grupo está bien preparado junto a los refuerzos que han llegado y que esperamos unir el grupo tanto en lo futbolístico como en el vestuario para pelear todos los objetivos y ser siempre protagonistas", analizó Fernando sobre la conformación del plantel.

Sobre lo dejado por Franco Armani bajo los tres palos, "Ojalá lograra lo que ganó Armani, sé que es difícil pero vengo con esa mentalidad y valoro muchísimo que la institución me haya elegido para poder relevar a una figura tan importante como Franco".

Fernando participó en el segundo amistoso del pasado miércoles entre Nacional y Leones de Itagüí, cuyo resultado terminó en empate sin goles.