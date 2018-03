Macnelly Torres: "Creo que como jugador que lleva muchos años en Nacional (...) la directiva no ha manejado bien la situación"

Durante este mercado de pases, las idas y vueltas respecto a que si Macnelly Torres se iba o permanecía en Atlético Nacional fueron muy variadas. Desde su acuerdo de palabra con Colo Colo o con Cerro Porteño, pasando por las negativas de la dirigencia por las ofertas, hasta que ayer llegó a uno de los puntos en los que no hay retorno. Un acuerdo mutuo para no estar ni siquiera en el Campín, presenciando la Superliga Águila con sus compañeros.

Sobre su ausencia en el 'coloso de la carrera 30' aparecieron varias teorías; que ya tenía su acuerdo listo con un equipo brasileño, que Liga de Quito mejoró la oferta, en fin. Varias verdades a medias, que luego se convirtieron en rumores. Ante lo que se ha dicho de su futuro, el barranquillero habló con el programa El Alargue de Caracol Radio donde explicó su situación con el equipo 'verdolaga'.

"Realmente no se si me voy o me quedo, para explicar mi situación desde el principio, en diciembre tuve posibilidades de irme de Nacional pero no se pudieron concretar. En enero me presento a la pretemporada, viajamos a los Estados Unidos donde disputamos la Florida Cup y al regreso Mauricio Navarro me cita a una reunión donde me manifiesta que busque un equipo, que traiga un dinero para prestarme y salir del club. Creo que de esto tiene conocimiento de la comisión directiva, ahí es donde me entero que no voy a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico", comentó el '10' verde.

Además, para el 'mago', "la situación me la expresan muy tarde, ahora los equipos prácticamente están armados y no tengo en estos momentos un club donde pueda actuar. Todavía hay algunos intereses pero nada concreto".

Sobre su ausencia anoche en el partido de la Superliga, Torres explicó que "la decisión de no estar en el partido de la Superliga fue bilateral, al no ser tenido en cuenta por el club, no quise cerrarle la puerta a otros equipos en Colombia".

El multicampeón con el equipo 'verdolaga' se siente mal por la situación, según el "creo que como jugador que lleva muchos años en Nacional y ha ganado muchas cosas, la directiva no ha manejado bien la situación y más en un referente. Son cosas que pasan, en estos momentos tengo dos años de contrato, pero no pienso quedarme en un equipo donde no quieran contar conmigo. Pero a la premura del tiempo, no queda de otra que salga un club con las condiciones o de lo contrario, me quedaré a cumplir mi contrato".

Incluso, Macnelly recordó lo que había pasado en diciembre una vez finalizó la participación con Nacional de la Liga. "Cuando terminó la temporada pasada, habían opciones y les manifesté que quería cambiar de aires. En el club no vieron viable las condiciones, luego quedo en el club, trabajando normalmente, pero después sucede lo último que me informaron".

Sobre el técnico Jorge Almirón, 'Mac' no tiene mala relación, tampoco cuestionó sus determinaciones. "en el fútbol esas cosas no se preguntan. Son decisiones que simplemente se acatan. Cuando el llegó, he trabajado muy bien. Cada técnico cuando llega tiene su estilo de juego y hay que respetarlo", remarcó.

Además, "con el técnico no tengo problema, quedan muchas cosas por parte de la directiva. No me gustó el trato de este dirigente, es la primera vez en la vida que pasa eso. Seguramente ellos saben que esos manejos no fueron los adecuados".

Ante esas ofertas puntuales de Cerro Porteño y Liga de Quito, Torres indicó que "no es cierto, no he hablado con nadie de Liga de Quito. Con Leonel (Álvarez) hablé muchas veces, ellos (Cerro Porteño) estaban interesados, pero en Nacional no satisfacía las pretensiones".

Mientras espera el llamado de un nuevo club, "yo estoy entrenando, estoy con el equipo, estoy bien para arrancar con cualquier equipo que pueda jugar. Tendría perjuicio si no aparece ningún club y me quede en Nacional cumpliendo un contrato y sin jugar", sostuvo.

Finalmente, expresó un concepto sobre la salida de Juan Manuel Lillo del equipo antioqueño. "No estuve a gusto con la salida de un técnico que te puede enseñar muchas cosas, que dentro de un proceso le podía dejar algo a Nacional. Tampoco lo tomé personal".