Guía VAVEL Liga Águila 2018-I: Atlético Huila

El 2017 para el Atlético Huila fue regular, tanto en la parte interna y económica del Club, como en las campañas del equipo profesional masculino. En el primer semestre del año anterior, bajo el mando del argentino Jorge Vivaldo, los opitas terminaron en la décimo quinta casilla de la tabla de posiciones con 21 puntos, reflejando un campeonato pobre en resultados, especialmente de local. A eso se le sumó, el fallecimiento del defensor central huilense Eduard Gutiérrez, en un accidente de tránsito, golpeando fuertemente el estado anímico de los jugadores, cuerpo técnico, hinchas y directivos de la institución.

En el segundo semestre, el equipo bambuquero, dirigido por el entrenador argentino Néstor Craviotto, mejoró notablemente pero no le alcanzó para clasificar a los cuadrangulares finales del rentado Nacional, sumando 27 puntos, y quedando eliminado por una unidad de ventaja que tenía Jaguares de Córdoba. El presidente Juan Carlos Patarroyo, manifestó a los medios de comunicación, que el año 2017 fue difícil para el Atlético Huila, destacando la parte económica y el deceso de Eduard Gutiérrez, quién estaba figurando en el Fútbol Profesional Colombiano.

Atlético Huila, en los primeros partidos de local de la Liga Águila 2018-I, jugará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, mientras se mejora el sistema de iluminación, camerino local, visitante y de árbitros, y una sala de prensa apropiada para los medios de comunicación del Guillermo Plazas Alcid de Neiva, exigido por Comisión de Licenciamiento de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor.

Los nuevos

Al elenco auriverde llegaron seis futbolistas: los volantes Juan David Rodríguez, Harlin José Suárez, Michael Ordóñez y Daniel Moreno, y los delanteros Diego Steven Gómez y Elier Humberto Aponzá.

Juan David Rodríguez Rico

Nació el 24 de septiembre de 1992 en Medellín, Antioquia. Es un volante mixto de buena salida, con buen pie, ordenado y que pasa muy bien al ataque, fichado por el cuerpo técnico actual cuando jugaba en la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano. Mide 1,80 metros y pesa 65 kilogramos. Debutó en Rionegro Águilas en el 2012, donde estuvo hasta el 2015; después hizo parte de Leones Fútbol Club al año siguiente, y en el 2017 vistió los colores del Cortuluá.

Diego Steven Gómez Maldonado

Tras su buena campaña con Tigres Fútbol Club el año pasado, los directivos del Atlético Huila, encabezado por el presidente Juan Carlos Patarroyo, dieron el visto bueno para que el mediocampista ofensivo bogotano Diego Gómez llegara al equipo huilense. Fue uno de los futbolistas más destacados en la plantilla del equipo felino de la Capital de la República, marcando goles importantes a equipos de jerarquía como Santa Fe, y al campeón actual, Millonarios.

El jugador debutó en Fortaleza CEIF en el 2011, donde disputó cuatro temporadas destacándose por ser el segundo jugador con más minutos jugados; allí logró el título del Torneo Postobón 2013 y ascendió a la Primera División al año siguiente. A mediados del 2015, llegó a Tigres Fútbol Club, anteriormente llamado Expreso Rojo, volviendo a ascender en el 2016 a la máxima categoría del profesionalismo.

Harlin José Suárez Torres

Nació el 28 de junio de 1994 en Arjona, Bolívar. Es un futbolista dinámico, líder, activo, que brinda equilibrio en el terreno de juego. Espera contribuir con buen fútbol al Atlético Huila, clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Aguila 2018-I, ser un referente en el mediocampo y tener minutos para demostrar su talento. Mide 1,71 metros y pesa 68 kilogramos.

El mediocampista debutó en Atlético Nacional en el 2013, y vistió las camisetas de Tigres Fútbol Club, Leones Fútbol Club y Atlético Bucaramanga. En el equipo leopardo disputó 27 partidos, marcando solo un gol. El primer partido con el club santandereano fue el 4 de febrero de 2017, donde jugó 21 minutos en la victoria 1-2 sobre Alianza Petrolera. El único gol que marcó con el conjunto de la ciudad bonita, fue en la derrota 1-3 ante Junior de Barranquilla en el estadio Alfonso López. Aprovechó un error en el juego aéreo de la defensa rival, y en el rebote, venció al portero José Chunga enviando el balón al fondo de la red. Su última presentación, fue en la fecha 20 de la Liga Aguila 2017-II, donde jugó 70 minutos en un encuentro emocionante para mantener la categoría frente al América de Cali.

Michael Ordóñez Rodríguez

Nació el 22 de febrero de 1990 en Cali, Valle del Cauca. Es un volante mixto de perfil izquierdo, que tiene buena pegada en los tiros libres, gran visión de juego y líder en el mediocampo. Espera aportarle al Atlético Huila clasificando al grupo de los ocho y alejando al mismo tiempo al equipo opita del descenso. Su trayectoria: Atlético Fútbol Club, anteriormente Dépor FC (2009-2010), Cortuluá (2011), Caracas de Venezuela (2012), Bolívar de Bolivia (2012), Bogotá Fútbol Club (2013), Zulia de Venezuela (2014), Once Caldas (2015), Deportivo Pasto (2016), Deportes Tolima (2017) y Sport Boys de Bolivia (2017).

Elier Humberto Aponzá

Es un delantero de 23 años nacido en Villavicencio, Meta. Debutó en Llaneros Fútbol Club y su último equipo fue el Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica donde jugó 17 partidos el año anterior. Es un futbolista rápido y fuerte en el uno contra uno.

Daniel Moreno Heredia

Oriundo de Galapa, Atlántico, y procedente del Barranquilla Fútbol Club, Daniel Moreno es un mediocampista de 21 años ofensivo, técnico, rápido y filtrador de balones. Hizo parte de la nómina del Atlético Huila en los partidos de pretemporada ante Deportes Tolima en Neiva y en la Sede Deportiva del equipo pijao.

Los que se fueron

Algunos de los jugadores más destacados del año pasado, se fueron del Atlético Huila. El volante creativo Andrés Ricaurte Vélez, se marchó al Independiente Medellín; el centrocampista mixto Carlo Julio Robles, se fue el Deportes Tolima; el delantero argentino Sergio Almirón, vestirá la camiseta del Deportivo Táchira de Venezuela; el mediocampista uruguayo Mateo Fígoli, retornó a su país para jugar en el Club Atlético Atenas; el delantero Edinson Palomino Marrugo, volverá a Rionegro Águilas; y el volante argentino Facundo Albaqui, tampoco continuará con los huilenses.

Pretemporada

Atlético Huila se está preparando para afrontar la Liga Águila 2018-I. En dos partidos amistosos con equipos A y B, jugó contra Deportes Tolima en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva y en la Sede Deportiva del equipo vinotinto y oro. En el máximo escenario de los neivanos, perdió el primer cotejo 0-2 con un equipo alterno, y en el segundo encuentro igualó sin goles con los titulares. En tierras tolimenses, en ambos partidos se fueron abajo en el marcador, 2-1 y 1-0; el volante Daniel Moreno, marcó el único gol del Atlético Huila en la pretemporada.

En los trabajos de preparación del elenco bambuquero de cara al inicio de la temporada, han sumado minutos los futbolistas Bréiner Castillo, Geovanni Banguera, Felipe Dussán, Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Ramírez, Edwar López, Jean Carlos Pestaña, Davinson Lemus, Harlin Suárez, Juan David Rodríguez, Michael Ordóñez, José Leudo, Daniel Moreno, Ronaldo Tavera, Brahian Rivas, Jorge Ramos, Ómar Duarte, Andrés Amaya, Diego Gómez, Elier Aponzá, Kevin Agudelo, Jhonny Paredes, Maclei Figueroa, Nicolás Rubiano, Steven Quiñónes, José Mondragón, Luis Vanegas, Juan Carlos Mena, Juan Morillo y Kevin Lara.

Attle, La Marca Deportiva

Otra de las novedades del Atlético Huila para el 2018, es el cambio de sponsor en su ropa deportiva. Attle, La Marca Deportiva, reemplazará a Sheffy Sports que estuvo desde el 2008. El nuevo proveedor vestirá al equipo profesional masculino y femenino, y a las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Carlos Rodríguez, fundador de la empresa, y el Atlético Huila, firmaron un contrato por tres años.

De local en Ibagué

Tras conocer el fallo de la Comisión de Licenciamiento de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, el Club Deportivo Atlético Huila, mediante un comunicado de prensa, estableció que en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, jugarán los primeros partidos de la Liga y Copa Aguila 2018. Dimayor, determinó que el Atlético Huila no podrá jugar en el Guillermo Plazas Alcid de Neiva porque no cumple con los requisitos exigidos, como lo son el sistema de iluminación, camerino local, visitante y de árbitros, y una sala de prensa apropiada para los medios de comunicación. Los directivos del equipo huilense, resaltan que una vez solucionados los requerimentos mencionados anteriormente, solicitarán volver a jugar en la Capital del Departamento del Huila.

Fixture de la Liga Águila 2018-I

El próximo viernes 2 de febrero, Atlético Huila debutará en el campeonato colombiano ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El partido iniciará a las 7:45 pm, y será transmitido por el canal Win Sports.

*Fotos: Club Deportivo Atlético Huila*