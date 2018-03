Mosquera, fichado y citado para enfrentar al Huila

Google Plus

Mario Meza May

Entre semana se confirmó la contratación del volante extremo, Jhon Edison Mosquera para el Deportivo Cali. El jugador que llegó procedente del Atlético Nacional, y es novedad en la convocatoria de Gerardo Pelusso para enfrentar al Atlético Huila en Ibagué.

Entre semana, el equipo se preparó para la visita al elenco huilense, que oficiará de local en Ibagué al no tener su estadio habitual completamente habilitado. El objetivo es recuperar los puntos perdidos en casa y salir por la victoria ante los auriverdes.

En la rueda de prensa previa al juego de este sábado, Pelusso aseguró que están trabajando para corregir los errores que viene cometiendo el equipo. “Ustedes saben que estoy preocupado, porque el equipo todavía no arranca, pero no por eso me voy a poner a llorar todo el día, se está trabajando fuerte, se está trabajando bien, el equipo está bien, aquí la obligación es estar bien de ánimo con una buena actitud para el trabajo eso es obligatorio", manifestó.

En cuanto a la posibilidad de tener en cuenta a Jhon Mosquera para el partido del sábado, el profesor Pelusso apuntó: “Todavía no sabemos si Mosquera debuta el sábado, ayer hizo su primer entrenamiento con el grupo y hoy primera vez que hizo fútbol con sus compañeros, vamos a definir el plantel que viaja mañana a Ibagué y la posibilidad que Mosquera pueda estar y pueda jugar el sábado, por ahora es una posibilidad, pero no se lo aseguro en este momento”.

El partido de este sábado se juega en el estadio Manuel Murillo Toro a partir de las cuatro de la tarde, será el primer juego de visitante para los verdiblancos.