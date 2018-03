Previa Deportivo Pasto vs Atlético Junior: los locales se presentan ante su gente contra rival de nómina alterna

Para cerrar la segunda fecha del campeonato nacional, se enfrentarán Deportivo Pasto y Atlético Junior. Y aunque, en poder de nóminas, el club barranquillero parece ser superior, es cierto que Deportivo Pasto estrena plantilla y es su oportunidad para que su afición comience a tomar confianza sobre el funcionamiento del equipo.

Partido para probar caras nuevas

Atlético Junior viene de jugar la segunda fase de Copa Libertadores, venciendo y eliminando a Olimpia 3-1, con anotaciones de Yony González, Luis Carlos Ruíz y Teófilo Gutiérrez, dando un global de 3-2 a favor del 'Tiburón'. Por lo tanto, Alexis Mendoza le dará descanso a sus referentes, llevando un equipo alterno a la ciudad de Pasto. Ya lo hizo en la primera fecha contra Atlético Bucaramanga, donde pudo ganar con un solitario gol de Luis Díaz.

Para el equipo barranquillero, no fueron convocados jugadores como Teófilo Gutiérrez, Yimmy Chará, Víctor Cantillo o Sebastián Viera.

Lista de convocados de Atlético Junior para enfrentar a Pasto. Foto: Junior Club S.A.

A conectarse y acoplarse

Por su parte, Deportivo Pasto no ha podido encontrar el juego que quiere Flabio Torres. Los 18 refuerzos no se han acoplado y esto se vio reflejado en la primera fecha contra Rionegro Águilas, con quien no se sacó diferencia en el estadio Alberto Grisales. Sin embargo, Flabio apostará por sostener su once y darle confianza, aunque se habla de un posible cambio: Darío Rodríguez por Luis Carlos Arias.

Se espera que como locales, puedan dar un golpe de autoridad y consigan los primeros tres puntos del semestre.

Historial a favor de los 'Rojiblancos'

En el registro general se han jugado 42 encuentros, de los cuales 17 se los ha llevado Junior, 12 son para Pasto y 13 han finalizado en empate.

Ya en condición de local, Deportivo Pasto ha salido victorioso en nueve ocasiones, frente a las cuatro que ha logrado Atlético Junior en la 'Ciudad Sorpresa'. Se marcaron un total de 49 anotaciones.

El primer encuentro entre ambos equipos en el Estadio Libertad fue el 14 de Marzo de 1999, cuando Deportivo Pasto venció 4-2 al club barranquillero. Para tal partido, anotaron Carlos Rendón (X3) y Jhon Charria.

Ahora, en el último encuentro, jugaron el 19 de Noviembre del año pasado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Sebastián Viera, vía tiro libre, anotó el único gol del encuentro, dando victoria para Atlético Junior.