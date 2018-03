Deportivo Cali – Millonarios: a cerrar el día con el clásico 'añejo'

Deportivo Cali y Millonarios serán los encargados de cerrar la jornada sabatina de la fecha 5 de la Liga Águila 2018-I cuando se enfrenten esta noche en el Estadio Palmaseca a partir de las 19:45 horas, en un duelo donde el objetivo de ambos equipos es claro: sumar de tres y comenzar la búsqueda de un cupo en los ocho, sin dejar atrás el tinte histórico que tiene este duelo, al ser el 'clásico añejo' del Fútbol Profesional Colombiano.

'Verdiblancos' y 'albiazules' serán los encargados de protagonizar el duelo más importante de la fecha, pues han sido a lo largo de la historia, los dos mejores equipos en la tabla de posiciones histórica del Fútbol Profesional Colombiano.

El equipo local viene de haber caído en la ciudad de Medellín ante el DIM por 2-1, con un tanto de Ezequiel Palomeque, quien cerca del final del encuentro, salió expulsado por doble cartulina amarilla. Este resultado dejó al equipo 'azucarero' en la casilla 14 con cuatro unidades.

Por otro lado, los visitantes esta noche vienen de empatar ante Atlético Nacional en la ciudad de Bogotá. El tanto lo marcó Juan Guillermo Domínguez desde el tiro penal. Además, terminaron con la expulsión de Jhon Duque. Los 'embajadores' se ubican en la décima posición de la tabla con cinco unidades.

Convocados locales

Para este duelo, el director técnico Gerardo Pelusso tendrá ausente al defensor central Ezequiel Palomeque, quien salió expulsado la jornada anterior ante el Deportivo Independiente Medellín y tendrá que estar fuera de la cancha por varios partidos. Su reemplazante en el campo sería Danny Rosero.

En primera línea estará como reserva el volante Christian Rivera, quien aunque no es titular puede ser una de las alternativas para Pelusso en el mediocampo. Mientras que, la ausencia más marcada es la de Andrés Felipe Roa, quien no es citado de nuevo y esta semana su entrenador aclaró que el jugador no está en el nivel que se le requiere, por eso no hace parte del plantel que viene disputando los últimos partidos.

Los convocados de la visita

Los 'azules' tendrán un regreso y varias bajas obligadas en la lista de convocados. Andrés Cadavid vuelve a la nómina de convocados luego de pagar dos fechas de sanción tras los hechos ocurridos en la final de la Superliga en Medellín; y las ausencias de Jhon Duque, quien vio la 'odiada' tarjeta roja la jornada anterior y recibió una fecha de suspensión, su reemplazante en el campo será César Carrillo; y la que puede ser la más importante: Miguel Ángel Russo no viajó con el equipo luego de presentar problemas de salud nuevamente.

Historial parejo

Por Liga, Deportivo Cali y Millonarios se han enfrentado en 261 ocasiones, donde el equipo caleño ha ganado en 99 veces, se registran 72 empates y el equipo bogotano ha ganado 90 partidos. Los dos últimos encuentros en el Palmaseca han terminado con empate a un gol.

Posibles formaciones

Millonarios: Wuilker Fariñez; Felipe Banguero, Andrés Cadavid, Matías de los Santos, Jair Palacios; David Silva, César Carrillo, Juan Guillermo Domínguez, Christian Huérfano; Ayron del Valle, Roberto Ovelar. D.T.: Hugo Gottardi.

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, John Lucumí, Jeison Angulo; Kevin Balanta, Abel Aguilar; Déiber Caicedo, Nicolás Benedetti, Jhon Edison Mosquera; José Sand. D.T.: Gerardo Pelusso.