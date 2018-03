Reinaldo Lenis, presión para la titularidad 'verdolaga'

Google Plus

El vallecaucano, reciente incorporación del 'verdolaga', fue trascendental en Barrancabermeja, pues asistió a Dayro Moreno para abrir el marcador y luego, al empezar la segunda mitad, Moreno le devolvió favores al entregarle la pelota para que este anotara el gol que marcaría la diferencia frente a los 'aurinegros'.

Lenis se convirtió en el socio del centro delantero nacido en Chicoral, El Espinal, Tolima, jugador que es llamado a ser titular en el equipo principal. Entre los dos, se entendieron a la perfección y, si no fuera por momentos de descoordinación en los contraataques que llevaron acabo, esta dupla habría finalizado dos o tres ocasiones más, para ampliar la ventaja en el marcador y no terminar pidiendo tiempo, com sucedió en los minutos finales.

En cuanto a lo que mostró Atlético Nacional, el primer tiempo fue un engranaje casi perfecto, pues volvió a tener la solidez del partido que ganó de visitante ante Colo Colo, de Chile, y supo tomar las decisiones correctas a la hora de elegir los momentos de atacar y replegarse. En el sistema que implementó Almirón contra Alianza Petrolera fueron fundamentales los extremos, que tuvieron la tarea de perseguir a los laterales hasta el final, objetivo totalmente cumplido en la primera mitad del partido.

Ahora bien, en cuanto a la figura, Reinaldo Lenis, el jugador supo acompañar en la marca a su lateral y rompió la defensa contraria cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Fue de los jugadores con mayor desgaste en el campo, aunque sus participaciones fueron muy puntuales, sirvieron para generar grandes problemas en el área rival.

El extremo, procedente de Sport Recife de Brasil, había tenido 45 minutos de fútbol en su debut contra América de Cali en el 'Atanasio Girardot', paritdo en el que mostró su sacrificio en el marca pero no sumó en la construcción ofensiva del equipo. Luego de ir a la tribuna en el partido de Copa Conmebol Libertadores, Reinaldo regresó a la nómina titular para el partido de la Liga Águila contra Alianza Petrolera, juego en el que logró marcar su primer gol en Colombia.