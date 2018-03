Crónica de una muerte anunciada

Google Plus

América de Cali visitó a Deportivo Pasto con el panorama claro, ganar era la única posibilidad tras tener un rendimiento muy bajo, que implicó obtener 10 puntos de 27 posibles, perdiendo 5 partidos, empatando 1 y ganado 3, encajar 14 goles en contra y marcar tan solo 8.

¡Sin un once titular!

Entre los aspectos negativos que ha dejado hasta el momento esta temporada para los diablos rojos, uno de los elementos a resaltar y que son un espejo del mal rendimiento del equipo, es que hasta hoy el que fue su técnico el Polilla Da Silva, no pudo consolidar una nómina titular, teniendo únicamente como únicos elementos constantes en la plantilla estelar a Juan Camilo Angulo y Carlos Bejarano, quienes si bien no han contado con un nivel muy alto, son los únicos que a juicio del DT no era necesario reemplazarlos del onceno titular.

Poca iniciativa

Ahora bien, en cuanto a lo transcurrido dentro de los 90’, el partido inicia de la misma manera con la cual se caracterizaron los últimos duelos del cuadro escarlata, en los cuales la iniciativa fue siempre del rival, en cuanto actitud por ir a buscar el partido, razón por la cual encajo tantos goles Carlos Bejarano en los últimos encuentros.

Los dirigidos por Flabio Torres, empezaron a dominar el desarrollo del juego abriendo la cancha y explotando la banda de Brayan Lucumí, quien constantemente le ganó la línea a Pablo Armero y a Anderson Zapata con la intención de buscar centros o filtrar pelotas al primer palo. Es importante señalar que hasta el momento Armero no encuentra su mejor nivel, es un jugador al que le cuesta ir y volver, además de no estar fino en cuanto a técnica, por ello en el partido no logró conectar buenos centros, además de no poder realizar sus cierres a tiempo y por tanto, generar muchas ventajas por su banda.

Solo una opción escarlata en el primer tiempo

El nivel ofensivo del América es bastante bajo, no logra conectar una buena cantidad de pases consecutivos y se ha concentrado por generar peligro mediante pases largos que no permiten una buena gestación en su juego, de hecho en el primer tiempo tuvo una única opción de peligro mediante los pies de Kevin Viveros, que tras un pase de Carmelo quedó solo frente al arco, pero no contó con la tranquilidad para definir de manera exitosa.

Por su parte, el equipo de la capital de Nariño, hizo méritos para ponerse en ventaja, puesto a que generó más oportunidades y buscó ser más desequilibrante mediante transiciones rápidas de defensa a ataque en las cuales buscó ganar la espalda de la saga defensiva escarlata. Pese a ello, los dirigidos por Flabio Torres llegaron al gol mediante un tiro de Edison Toloza que pareció más un centro y que gracias a algunas distracciones en ataque, terminaron generando que Bejarano tuviera una respuesta tardía y que la pelota se metiera al arco americano y al minuto 43' darle la ventaja al cuadro nariñense.

A los escarlatas les cuesta sostener el balón

En el segundo tiempo, Pasto le cedió la posesión al América y por ello gran parte del segundo tiempo se mostró muy poco de buen fútbol, puesto a que la pelota transitó por el campo sin mayor relevancia, el equipo escarlata no ha sido claro en su idea de juego a lo largo del campeonato y por ello han sido poco resolutivos con el dominio del balón, además de no tener contundencia a la hora de definir. Tan solo generaron peligro en los últimos 10 minutos de la parte final, gracias a una pelota que filtró Botinelli en medio de los defensores para el canterano Kevin Viveros, que en el área se terminó enredando y en medio de rebotes dejando el balón para Borja quien junto a Lizaraso entró en el segundo tiempo y que con un remate débil no logró vulnerar el arco pastuso.

A pesar del riesgo que intentó generar América en el final del partido, mediante pelota quieta y al minuto 86’ Cellerino tras un cabezazo le dio el segundo gol al equipo de Flabio Torres que terminó sentenciando el marcador final y evidenciando las grandes fallas que tiene el américa para proteger su arco, el cual es el segundo más goleado del campeonato con 14 goles, superado únicamente por Boyaca Chico que ha encajado 19 tantos.

El mayor problema no era el técnico

En conclusión el cuadro americano con el fin de por lo menos clasificarse a los play-off de Liga Águila, además del ya anunciado cambio de su DT que a razón de resultados parecía inevitable, va a necesitar que sus jugadores demuestren categoría para poder lucir la camiseta escarlata, ya que en el hoy, parece estar bastante comprometida la continuidad de la mayoría para el segundo semestre, ya que a falta de actitud, es evidente el bajón en cuanto al nivel futbolístico de gran parte de la nómina americana.