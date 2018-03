Camilo Zúñiga: "La idea mía es trabajar fuerte para volver lo antes posible"

A principios de este mes, Camilo Zúñiga volvió a jugar fútbol con la sub 20 de Nacional y disputó 40 minutos tras recuperarse de una lesión en los meniscos, pero a los días de esa vuelta, sufrió problema muscular que lo mantiene alejado de los trabajos de campo cuando se esperaba a que estuviera a las órdenes del Jorge Almirón para mediados de marzo.

Tras este incidente, Zúñiga volvió a charlar con los periodistas sobre su proceso de recuperación en el isquiotibial izquierdo.

"Estoy trabajando fuerte, recuperándome y la verdad muy tranquilo porque después de la lesión, tuve el respaldo de la familia 'verde', directivos, cuerpo técnico y demás jugadores del plantel. Se siente uno tranquilo y se vuelve a empezar desde cero", dijo.

La recaída llegó en un mal momento para Camilo ya que esperaba estar sano, con ritmo de competencia y tal vez pelear por un cupo en la Selección Colombia. Zúñiga admitió que fue muy duro el golpe. "No les voy a mentir, fue difícil. Mi Dios sabe como hace sus cosas y aquí estamos entrenado fuerte y sé que voy a volver antes".

Al ser consultado que fue lo que lo llevó a recaer, Camilo dijo no saber. "Son cosas de Dios, tal vez no era el momento, de pronto me tocaba fortalecer más en la parte muscular. Lo importante es que me dan el día a día de estar acá y eso me ayuda mucho".

A pesar del mal momento, Zúñiga no ocultó su felicidad de estar en Nacional. "¿Quién no es feliz de estar en Nacional y con salud?

El nacido en Chigorodó comentó que el cuerpo médico estableció un plazo de cinco a seis semanas, pero él no piensa en eso. "A mí lo que me interesa es todos los días trabajo fuertes, ahora me siento bien y no me coloco fechas. La idea mía es trabajar fuerte para volver lo antes posible".

También expresó que le gusta el Nacional de Almirón porque "tiene el estilo de Nacional, desgasta al contrario". El único punto flojo que le vio es que no remata bien los partidos y no los cierra, como le pasó el fin de semana ante Envigado.

Para finalizar, Camilo habló de sus compañeros en la Selección Colombia que vencieron a Francia. "Lo que hicieron contra Francia fue una muestra de jerarquía y al grupo lo vi con mucha personalidad".