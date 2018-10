Macnelly Torres: "Ojalá podamos ganar no solo por romper una estadística, sino por acercarnos a la clasificación"

Tras el empate de Atlético Nacional en Tunja ante Boyacá Chicó y de paso asentarse en el primer puesto de la Liga Águila 2018-I, los verdes emprendieron viaje hacia Bolivia para continuar el buen paso de los colombianos en la Copa Libertadores 2018.

La sorpresa en la lista de viajeros fueron las ausencias de Marcelo Delgado, Dayro Moreno y Macnelly Torres. A pesar de que no estará ante los celestes, el nacido en Barranquilla tocó el tema de jugar en la altura.

"Ya iniciamos una dieta para la altura y eso siempre se ha manejado de buena forma porque tenemos muy buenos profesionales en cuanto a ese tema, pero el tema más importante es lo mental: si eres fuerte y sabes lo que quieres conseguir es la única forma de vencer eso".

Nacional no ha podido ganar en La Paz, pero el mediocampista espera que sus compañeros se traigan un triunfo. "Nos hemos caracterizado estos últimos años de romper mitos en plazas que no habíamos ganador y nosotros hemos tenido la fortuna de hacerlo y ojalá podamos ganar, no solo por romper una estadística, sino por acercarnos a la clasificación a la segunda fase".

"Acá no se puede descuidar la Libertadores sabiendo que esta fase es muy importante para nosotros, la institución y los hinchas". "Sabemos que sacamos una ventaja importante por los empates de los demás (Bolivar ante Colo Colo la fecha pasada), pero no podemos pensar que con nueve puntos estamos adentro. Casi siempre uno piensa por encima de los 11 o 12 puntos para asegurarse una clasificación y esa es la mentalidad que hoy tiene el grupo", comentó al ser consultado si consiguiendo una victoria estarían al borde de pasar a la otra ronda.

Para finalizar habló de su nuevo look en la cabeza, teñido de mono y le echó la culpa a Aldo Leao Ramírez: "Hay que cambian de vez en cuando, pero ese fue Aldo que vino con la moda y nos desafió a que no éramos capaces y bueno ahí vamos".