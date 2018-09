Mejía: "El ambiente del Cali es muy interesante"

En la atención a medios de este domingo, el presidente del Deportivo Cali compareció y destacó la importancia del trabajo que viene realizando el entrenador Gerardo Pelusso.

Mejía en cuanto al trabajo que viene realizando el equipo, declaró que hay un ambiente muy bueno y que en el equipo hay una competencia sana por un puesto en la titular para cada partido.

"Tengo el privilegio de estar con ellos, el ambiente del Cali, la relación interna de los jugadores es muy buena. Los jugadores grandes son unos referentes, los primeros que están en los entrenamientos son los grandes, los que mejor se estrenan, los que mejor se alimentan. Eso es un tema positivo".

El dirigente azucarero afirmó que la figura de Gerardo Pelusso, es la mejor contratación que pudo hacer a su llegada al Deportivo Cali.

"La mejor contratación que nosotros pudimos hacer es contratar al profe Pelusso".

En cuanto al tema de renovaciones, el directivo verdiblanco dio a conocer en que van los procesos de contratación de Abel Aguilar y Fabián Sambueza.

"El tema de Abel no lo hemos hablado, es un tema que está abierto completamente. El tema de Sambueza es algo que hemos hablado con sus representantes, el Cali si quiere renovar a Sambueza, pero sobre valores que pueda el Deportivo Cali pagar".

Por último, al ser consultado sobre la salida de canteranos a otros clubes, advirtió que en muchos casos los jugadores no salen del club por negligencia de los directivos, sino porque en su oportunidad no alcanzaron el nivel para sostenerse en el primer equipo.

"No es fácil, les pongo de ejemplo el caso de Pepe Sand, mayor goleador de las inferiores de River, hay diferentes etapas de los jugadores no todos explotaran. No queremos soltar jugadores que después de un tiempo vayan y exploten en otros clubes", concluyó Mejía.