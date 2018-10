Análisis América de Cali 2018-I: Yamilson Rivera

Yamilson Rivera arribó este semestre en América principalmente por influencia de gran parte de la hinchada americana, puesto a que por redes lo solicitaban con constancia, debido a que deambulaba sin un rumbo definido por el FPC. Un jugador recordado por ser desequilibrante y tener mucha técnica, debido a las buenas campañas que protagonizó el oriundo de Tumaco en su paso por el cuadro rojo, cuando los escarlatas disputaban su primer año en el Torneo de Ascenso en el 2012.

Sin embargo, ese brillo que llegó a tener Yamilson en esa temporada, no se volvió a ver una vez salió del equipo americano. A pesar de ello, con su regreso se esperaba una historia distinta, puesto a que es un jugador con condiciones técnicas destacadas y que además se identifica como hincha del equipo de los diablos rojos, elemento que siempre resulta especial para los fanáticos escarlatas.

No obstante su rendimiento no es una sorpresa, ya que el ex Cúcuta Deportivo, tras su salida del América, no tuvo regularidad en cuanto a nivel en ninguno de los equipos con los cuales jugó en los últimos años, (a excepción de su paso por el Deportivo Pasto donde marcó 8 goles en 17 partidos) puesto a que desde el 2014 hasta la fecha, ha marcado 20 tantos, una cifra muy baja para lo que se espera de un jugador con sus condiciones.

Ahora bien, en cuanto a su participación durante este semestre con América, hay que señalar que es un de los refuerzos con menos minutos disputados en el campeonato con 362' junto a Hárrison Canchimbo con 181' y Jhon Meneses con 270'. Además, junto a Jefferson Cuero, son los únicos delanteros de la plantilla profesional que no marcaron o asistieron durante el campeonato.

Lo anterior generó que Yamilson no fuera un hombre de confianza ni para el Polilla, ni para el portugués Pedro Santos, los cuales no lo tuvieron ni como titular o primer suplente en la mayoría de partidos del equipo. Por ello, debido a las grandes expectativas que generaba Yamilson como refuerzo para el equipo y dada su marcada intrascendencia, es el jugador que mayor decepción generó de la plantilla en el semestre, lo que implica que sea de los candidatos a no continuar para el próximo campeonato.