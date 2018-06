Rusia goleó a Arabia Saudita en el debut mundialista

Google Plus

El día de hoy se inauguró la Copa Mundial de la FIFA y el partido de apertura fue disputado entre la anfitriona, Rusia que utilizo un 4-2-3-1 como formación y la selección de Arabia Saudita que conformo su equipo con una 4-1-4-1. En los primeros minutos, ambas selecciones intentaban tomar el control del partido, pero Rusia tenía la obligación por ser la selección local, los rusos tenían más produndidad cuando atacaban, por otro lado la selección asiática era la dueña de la posesión pero le costaba pisar el área rusa. Luego de múltiples ataques por parte del equipo ruso, el marcador se abrió en el minuto 12 y fue el mediocampista Yuri Gazinski quien anotó el primer gol del mundial, luego de un centro por parte de Aleksandr Golovin, el mediocampista cabeceo y mando el esférico al fondo de la red.

Luego de la anotación el equipo ruso dejó de presionar y Arabia igualó el partido por un momento, en un contragolpe por parte de los rusos el mediocentro Alán Dzagóyev se lastimo la parte posterior de su muslo izquierdo y no pudo continuar en el terreno de juego, su reemplazo fue el mediocentro Denís Chéryshev, que años atrás jugo en el Real Madrid, Denís le demostró al técnico Cherchésov que es un jugador a tener en cuenta en el once titular, pues en el minuto 43 recibió un pase del mediocentro Zobnin, se sacó la marca de dos defensores y le rompió el arco a Abdullah Al-Mayouf, luego de anotar el gol, Denís Chéryshev entró en la historia de los mundiales, convirtiendose en el primer jugador suplente en anotar un gol en el partido inaugural .

Con esta anotación se cerraba el primer tramo del partido.

En el inicio del segundo tiempo el partido estaba inclinado a favor de los saudíes, los asiáticos controlaban la posesión del balón pero no lograban crear ocasiones claras de gol. En el minuto 64 se realizaron dos cambios, uno por cada lado, por parte de Arabia entro el mediocentro Fahad Al-Muwallad que pertenece al Levante UD de españa, sustituyendo a Abdullah Otayf, en el equipo de Rusia salio Samédov y entro Daler Kuzyayev. En el minuto 70 se realizo otro cambio por parte de los anfitriones, ingreso el espigado delantero Artem Dzyuba y salio la estrella rusa Smólov, que no tuvo un buen partido. Un minuto después de ingresar, el delantero Dzyuba realizo su primer disparo al arco, pero no solo fue con destino al arco, también fue con destino a la red, tras un centro desde el pico del área, por parte del habilidoso Golovin, el delantero de 1.94 cm realizo un salto y cabeceo el balón que marcó el tercer gol del partido.

Rusia ya tenía los tres puntos asegurados

El juez Néstor Pitana agrego 3 minutos al partido, Rusia ya estaba esperando a que se diera el pitaso final y en un vertiginoso contragolpe durante el minuto 91, el delantero Dzyuba le bajo el balón al mediocentro Denís Chéryshev, que controló el esférico y con el exterior de su pierna zurda mandó el balón a guardar, era imposible que el arquero llegará a ese balón. Rusia ponía el cuarto del partido.

Ya en el minuto 92 en un nuevo contragolpe por parte de los rusos, el balón estaba siendo administrado por el joven Golovin, que cuando intentó acercarse al área saudí, el mediocentro Al Jassim lo derrumbó, esto le generó una tarjeta amarilla por parte del arbitro Pitana y un peligroso tiro libre para Rusia, que iba a ser cobrado por Alexandr Golovin que impactó el balón, este supero la barrera y se metió al lado del travesaño.

Con este partido Rusia selló una victoria contundente y se monta como líder del grupo A, ahora deberá pensar en su próximo rival que sera el equipo de Mohamed Salah y compañía, estamos hablando de Egipto.