Fernando Aristeguieta y Romir Balanta, únicas novedades del América para enfrentar al Pasto

El ambiente en el América de Cali poco a poco va mejorando. Con la llegada del ‘Pecoso´ Castro los rojos han sumado siete puntos de nueve posibles y han aumentado su capacidad goleadora, factor precario en el inicio de la escuadra de la Sultana del Valle. Poco a poco la idea del experimentado técnico se acopla a los jugadores y las dudas que aún se tienen del equipo, se van disipando con el pasar de los partidos.

Con la remontada al Atlético Bucaramanga y al Alianza Petrolera se evidenció un conjunto con mentalidad para luchar los partidos y sobrepasar y superar las dificultades que se presentan en los diferentes partidos, sumado al buen nivel de algunos jugadores como Cristian Dájome, Alejandro Bernal y Fernando Aristeguieta.

El regreso del 'Colorado'

El venezolano retorna a la escuadra americana después del parón internacional, en la cual su selección se midió contra sus similares de Colombia y Panamá; a pesar de su convocatoria, ‘El Vikingo’ no disputo ningún minuto con la vinotinto.

Con la llegada de Aristeguieta se espera que la ofensiva del América cuente con mayores recursos ofensivos, debido a las habilidades con las que cuenta el nacido en Caracas, sumando al buen momento de los dirigidos por Castro, para lograr un triunfo contra el Deportivo Pasto, que le permita a los diablos rojos meterse a los ocho clasificados a los playoffs.

El sacrificado en la convocatoria es Romir Balanta, jugador que no ha tenido muchas oportunidades en la mechita, no obstante no ha mostrado las suficientes capacidades en los minutos disputados para afianzarse en la titularidad.

La lista de convocados

Arqueros: Neto Volpi, Carlos Bejarano.

Defensas: Jhonatan Pérez, Danilo Arboleda, Pedro Franco, Juan Cifuentes, Pablo Armero.

Volantes: Alejandro Bernal, Larry Vásquez, Jonny Mosquera, Avimiled Rivas, Carlos Lizarazo, Yesus Cabrera.

Delanteros: Jefferson Cuero, Cristian Dájome, Joseph Cox, Fernando Aristeguieta, Cristian Hinestroza.